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Число погибших при обрушении части дома в Магнитогорске возросло до 11
Тело 11 погибшего извлечено из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области в среду.
"Кто именно пока не уточняется", - сказали в пресс-службе.
Неизвестна судьба около трех десятков человек.
Шесть человек находится в больницах, в том числе двое детей.
ЧП произошло в минувший понедельник утром: в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов газифицированного панельного десятиэтажного 12-подъездного жилого дома (1973 год постройки) по адресу: проспект Карла Маркса, 164.
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Тело 11 погибшего извлечено из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской...
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