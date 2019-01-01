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Число погибших при обрушении части дома в Магнитогорске возросло до 11

02.01.2019 08:56 — Разное | Интерфакс  
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Тело 11 погибшего извлечено из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области в среду.

"Кто именно пока не уточняется", - сказали в пресс-службе.

Неизвестна судьба около трех десятков человек.

Шесть человек находится в больницах, в том числе двое детей.

ЧП произошло в минувший понедельник утром: в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов газифицированного панельного десятиэтажного 12-подъездного жилого дома (1973 год постройки) по адресу: проспект Карла Маркса, 164.

 
 
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Тело 11 погибшего извлечено из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской...
 
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