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Погиб владелец знаменитого хутора «Литовка»

02.01.2019 10:58 — Разное | БДГ  
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Стало известно о гибли бизнесмена Сергея «Француза» Коваля, владельца известного на всю страну своей неординарностью хутора «Литовка». Не исключено, что из жизни Коваль ушел добровольно.

Известность Ковалю принес хутор Литовка под Новогрудком, который оформлен в духе фэнтези и сказок. Однако, несмотря на то, что посмотреть необычное место на берегу озера съезжались со всей Беларуси,  не всем местным жителям нравилось оформление хутора, бизнесмена обвиняли чуть не в сатанизме. 

В ноябре, после многочисленных жалоб, усадьбу все-таки закрыли. Сам бизнесмен тогда не смог ответить, когда «Литовка» заработает. Как сообщается на странице «Литовки» в инстаграме, Сергей Коваль повесился в своей квартире 1 января. В социальных сетях также пишут о том, что у мужчины могла быть депрессия. Следственный комитет сообщает, что по факту смерти проводится проверка.

 
 
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Стало известно о гибли бизнесмена Сергея «Француза» Коваля, владельца известного на всю страну своей неординарностью хутора «Литовка». Не исключено, что из жизни...
 
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