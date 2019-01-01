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Российские туристы, попавшие в аварию в Ушачском районе, продолжили поездку

02.01.2019 11:01 — Разное | Аргументы и факты  
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Российские туристы, попавшие в аварию в Ушачском районе, продолжили поездку
БЕЛТА

Авария произошла 1 января в 19.30 на дороге местного значения НЗ701 Ушачи-Зябки. Возле деревни Угринки автобус с российскими регистрационными номерами, следовавший из Глубокого в Витебск, съехал в кювет и перевернулся. В автобусе находились 23 человека, граждане России, и сопровождавший их гид из областного центра.

Российские туристы, попавшие в аварию в Ушачском районе, продолжили поездку В Ушачском районе перевернулся автобус с российскими туристами

После происшествия они были размещены в Ушачской средней школе, откуда в 22.00 продолжили поездку по маршруту на автобусе, предоставленном местным автотранспортным предприятием.

За помощью медиков обратилась женщина 1978 года рождения. Она находится в Ушачской центральной районной больнице.

Для подъема перевернувшегося автобуса из-за его габаритности вызван специальный эвакуатор.

Ушачское отделение ГАИ проводит проверку по факту аварии.

Источник: БЕЛТА.
 

 
Теги: Витебск
 
 
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Российские туристы, автобус которых попал в аварию в Ушачском районе, продолжили поездку на другом транспорте, сообщила официальный представитель УВД Витебского...
 
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