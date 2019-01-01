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С 2019 года в Беларуси заработал обновленный Налоговый кодекс. Какие изменения внесли для физлиц
В Беларуси с 1 января обновили Налоговый кодекс. Изменения внесли как
Перенесли дедлайн по подаче налоговой декларации
Для физлиц изменился крайний срок подачи налоговой декларации по подоходному налогу. Если раньше это нужно было сделать до 1 марта, то теперь — по 31 марта включительно. Одновременно сместили и срок уплаты подоходного налога — с 15 мая на 1 июня года, следующего за отчетным.
Извещение физлицу или его представителю должны вручить не позже 30 апреля года.
— Декларация по подоходному налогу подается в случае получения доходов из других стран, от физических лиц и других доходов, если подоходный налог не был удержан при выплате, — отмечают юристы.
Ранее в налоговой поясняли, что это изменение решили ввести из-за необходимости представления физлицом одновременно с декларацией документов, подтверждающих получение доходов и уплату налога с этих доходов за границей.
Физлица смогут обращаться в любую налоговую
С этого года физлица
Получать дивиденды станет выгоднее
Для тех физических лиц, которые являются собственниками и (или) участниками компаний, и которые долго ждали подходящего момента, чтобы распределить прибыль и получить дивиденды — этот момент настал. С 2019 года Налоговый кодекс предусматривает пониженные ставки подоходного налога при получении дивидендов.
Напомним, что в общем случае при получении дивидендов физическим лицом подоходный налог составляет 13%.
С 2019 года налог может уплачиваться либо по пониженной ставке либо такая необходимость может вообще отсутствовать:
В частности:
Увеличен размер доходов физлиц, по которым не нужно платить налог
С 2019 года увеличен размер дохода, который может быть получен физлицом в виде подарков, призов и другого. То есть этот доход не связан с осуществлением физлицом трудовых и иных обязанностей, который не облагается подоходным налогом.
Платить не нужно, если вы получили доход:
Сдавать жилье в аренду будет выгоднее
Физлица, сдающие жилые помещения, машино-места в аренду, теперь обязаны уплачивать только налог по фиксированным ставкам без доплат за то, что вы получили больше определенной суммы.
Так, если сумма дохода от сдачи жилья в наем, полученная в течение 2018 года, превысила 6116 рублей, то подоходный налог должен был быть доплачен.
С 2019 года процедура доплаты подоходного налога при превышении определенной годовой суммы Кодексом уже не установлена. То есть независимо от суммы дохода от сдачи жилья, полученного в течение 2019 года, кроме налога по фиксированным ставкам доплачивать налог не придется.
Задолженность по налогам теперь можно платить в рассрочку
В Беларуси разрешили уплачивать налоги и пени с отсрочкой платежей либо в рассрочку. Организации и ИП могут рассчитывать на такие послабления в том случае, если у них затруднительное финансовое положение, а физлица — исходя из их имущественного положения или в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации. Главное условие для физлиц — объекты налогообложения не должны быть связаны с осуществлением предпринимательской деятельности.
Под трудной жизненной ситуацией понимается объективное обстоятельство (совокупность обстоятельств), не зависящее от физлица, которое оно не может преодолеть за счет имеющихся возможностей.
Условием пользования рассрочкой или отсрочкой
При этом начисление пеней на суммы задолженности по налогам, сборам
Раньше отсрочку или рассрочку в оплате налогов и (или) задолженности по ним
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