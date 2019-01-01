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С 2019 года в Беларуси заработал обновленный Налоговый кодекс. Какие изменения внесли для физлиц

02.01.2019 10:58 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси с 1 января обновили Налоговый кодекс. Изменения внесли как для юрлиц и индивидуальных предпринимателей, так и для физлиц. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие изменения внесли в Налоговый кодекс. Разобраться в новшествах помогли юристы Адвокатского бюро REVERA Екатерина Попова и Виктор Статкевич.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Перенесли дедлайн по подаче налоговой декларации

Для физлиц изменился крайний срок подачи налоговой декларации по подоходному налогу. Если раньше это нужно было сделать до 1 марта, то теперь — по 31 марта включительно. Одновременно сместили и срок уплаты подоходного налога — с 15 мая на 1 июня года, следующего за отчетным.

Извещение физлицу или его представителю должны вручить не позже 30 апреля года.

— Декларация по подоходному налогу подается в случае получения доходов из других стран, от физических лиц и других доходов, если подоходный налог не был удержан при выплате, — отмечают юристы.

Ранее в налоговой поясняли, что это изменение решили ввести из-за необходимости представления физлицом одновременно с декларацией документов, подтверждающих получение доходов и уплату налога с этих доходов за границей.

Физлица смогут обращаться в любую налоговую

С этого года физлица смогут представлять налоговые декларации на бумажном носителе в любую налоговую, независимо от места своей регистрации. Раньше это можно было сделать только в налоговой по месту жительства.

Получать дивиденды станет выгоднее

Для тех физических лиц, которые являются собственниками и (или) участниками компаний, и которые долго ждали подходящего момента, чтобы распределить прибыль и получить дивиденды — этот момент настал. С 2019 года Налоговый кодекс предусматривает пониженные ставки подоходного налога при получении дивидендов.

Напомним, что в общем случае при получении дивидендов физическим лицом подоходный налог составляет 13%.

С 2019 года налог может уплачиваться либо по пониженной ставке либо такая необходимость может вообще отсутствовать:

В частности:

  • если в течение 3 лет вы не распределяли прибыль своей компании, то при получении дивидендов ставка подоходного налога составит 6%
  • если в течение 5 лет прибыль компании не распределялась — при получении дивидендов от компании подоходный налог платить не надо вообще.

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Увеличен размер доходов физлиц, по которым не нужно платить налог

С 2019 года увеличен размер дохода, который может быть получен физлицом в виде подарков, призов и другого. То есть этот доход не связан с осуществлением физлицом трудовых и иных обязанностей, который не облагается подоходным налогом.

Платить не нужно, если вы получили доход:

  • от других физических лиц в качестве дарения или в качестве недвижимого имущества по договору ренты бесплатно в размере, не превышающем 6569 рублей в течение года;
  • от каждой организации или ИП, являющихся основным местом работы, в размере, не превышающем 1984 рублей в течение года;
  • от каждого источника в течение года — иных организаций и ИП в размере, не превышающем 131 рубль для физических лиц не по месту основной работы;
  • от каждого источника в виде оплаты страховых услуг страховых организаций Республики Беларусь, в том числе по договорам добровольного страхования жизни, дополнительной пенсии, медицинских расходов, получаемые от организаций ИП, являющихся местом основной работы (службы, учебы), в том числе пенсионерами, ранее работавшими в этих организациях и у этих ИП, а также от профсоюзных организаций членами таких организаций в размере, не превышающем 3398 белорусских рублей в течение года.

Сдавать жилье в аренду будет выгоднее

Физлица, сдающие жилые помещения, машино-места в аренду, теперь обязаны уплачивать только налог по фиксированным ставкам без доплат за то, что вы получили больше определенной суммы.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Так, если сумма дохода от сдачи жилья в наем, полученная в течение 2018 года, превысила 6116 рублей, то подоходный налог должен был быть доплачен.

С 2019 года процедура доплаты подоходного налога при превышении определенной годовой суммы Кодексом уже не установлена. То есть независимо от суммы дохода от сдачи жилья, полученного в течение 2019 года, кроме налога по фиксированным ставкам доплачивать налог не придется.

Задолженность по налогам теперь можно платить в рассрочку

В Беларуси разрешили уплачивать налоги и пени с отсрочкой платежей либо в рассрочку. Организации и ИП могут рассчитывать на такие послабления в том случае, если у них затруднительное финансовое положение, а физлица — исходя из их имущественного положения или в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации. Главное условие для физлиц — объекты налогообложения не должны быть связаны с осуществлением предпринимательской деятельности.

Под трудной жизненной ситуацией понимается объективное обстоятельство (совокупность обстоятельств), не зависящее от физлица, которое оно не может преодолеть за счет имеющихся возможностей.

Условием пользования рассрочкой или отсрочкой
с последующей рассрочкой является уплата:

  • текущих платежей в бюджет в установленный законодательством срок;
  • платежей в погашение отсроченных и (или) рассроченных сумм задолженности по налогам, сборам (пошлинам), пеням и процентов за пользование отсрочкой и (или) рассрочкой — в срок, установленный решением о предоставлении отсрочки, рассрочки или отсрочки с последующей рассрочкой.

При этом начисление пеней на суммы задолженности по налогам, сборам
(пошлинам) будет прекращено с первого дня срока, на который
предоставляются рассрочка или отсрочка.

Раньше отсрочку или рассрочку в оплате налогов и (или) задолженности по ним предоставляют отдельные районы. И только для ИП.

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FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие изменения власти подготовили в Налоговый кодекс.
 
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