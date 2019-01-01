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Актёр Владимир Дыховичный скончался в возрасте 30 лет
Новости России. В возрасте 30 лет скончался российский актер Владимир Дыховичный.
Об этом
Никакие подробности не сообщаются.
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Владимир Дыховичный – сын актера и режиссера Ивана Дыховичного. Молодой человек снялся в сериале «Бессоница», фильме «Лето» и других картинах.
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Новости России. В возрасте 30 лет скончался российский актер Владимир Дыховичный. Об этом сообщила супруга отца актера – Ольга Дыховичная – в социальных сетях. Она...
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