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Актёр Владимир Дыховичный скончался в возрасте 30 лет

02.01.2019 10:46 — Разное | СТВ  
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Новости России. В возрасте 30 лет скончался российский актер Владимир Дыховичный.

Об этом сообщила супруга отца актера – Ольга Дыховичная – в социальных сетях. Она написала «RIP» и опубликовала фотографию Владимира.

Никакие подробности не сообщаются.

Актёр Владимир Дыховичный скончался в возрасте 30 лет
Фото: facebook.com/dihovichny

Как сообщил на своей странице в Facebook публицист Кирилл Шулика, причиной смерти стали наркотики. «Наркотики зло. Не пробуйте и берегите детей», – добавил автор поста.

Владимир Дыховичный – сын актера и режиссера Ивана Дыховичного. Молодой человек снялся в сериале «Бессоница», фильме «Лето» и других картинах.

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Новости России. В возрасте 30 лет скончался российский актер Владимир Дыховичный. Об этом сообщила супруга отца актера – Ольга Дыховичная – в социальных сетях. Она...
 
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