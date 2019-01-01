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Следов взрывчатки на месте обрушение подъезда в Магнитогорске не обнаружено

02.01.2019 10:45 — Разное | СТВ  
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Новости России. День траура объявлен 2 января в Челябинской области России. В регионе скорбят по погибшим в результате обрушения части жилого дома в Магнитогорске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Следов взрывчатки на месте обрушение подъезда в Магнитогорске не обнаружено

Число жертв к этому моменту возросло до 14-ти. Среди погибших есть ребенок. Произошедшее не связывают с терактом, следов взрывчатки на месте ЧП не найдено. Наиболее вероятной версией считается взрыв бытового газа.

Следов взрывчатки на месте обрушение подъезда в Магнитогорске не обнаружено

Спасатели продолжают разбор завалов и поиски пропавших без вести. По последней информации под грудами бетона находятся еще несколько десятков человек.

В Магнитогорске почти на сутки приостановили разбор завалов из-за угрозы обрушения части здания
 
 
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Новости России. День траура объявлен 2 января в Челябинской области России. В регионе скорбят по погибшим в результате обрушения части жилого дома в Магнитогорске,...
 
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