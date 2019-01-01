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Драка на Зыбицкой закончилась смертью 46-летнего минчанина

02.01.2019 10:24 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Минчанин погиб из-за конфликта на столичной улице Зыбицкой.

По информации ГУВД Мингорисполкома, происшествие случилось ночью 31 декабря. Две компании мужчин отдыхали в баре на Зыбицкой. В ходе распития спиртных напитков у двух мужчин из разных компаний возник конфликт. Его причиной стала попытка одного из них станцевать на столе.

46-летний житель Минска сделал мужчине замечание. Это не понравилось отдыхающим из другой компании. Чтобы разрешить конфликт, мужчины вышли на улицу. Минчанину были нанесены три удара по лицу. Мужчина скончался до приезда медиков.

«По горячим следам» был задержан человек, который был причастен к совершению преступления. Им оказался 28-летний житель Гродно. Ранее он к уголовной ответственности не привлекался.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».  

В начале октября минувшего года в Минске конфликт двух компаний у кафе перерос в драку.

Её участники достали биту и бензопилу (читать далее).
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Минчанин погиб из-за конфликта на столичной улице Зыбицкой. По информации ГУВД Мингорисполкома, происшествие случилось ночью 31 декабря. Две...
 
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