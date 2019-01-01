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В Венеции в 2019-м собираются ввести новый налог для туристов
Новости Италии. Власти Венеции в 2019 году планируют ввести новый налог для туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, гости города будут платить от 2,5 до 5 евро за возможность сойти на берег. Сбор будет обязательным для пассажиров круизных лайнеров, которые прибывают в порт Венеции.
Потом налог станет действовать для всех туристов. Планируется, что сумма будет входить в стоимость билетов.
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Новости Италии. Власти Венеции в 2019 году планируют ввести новый налог для туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, гости города будут платить...
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