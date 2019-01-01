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Новогодние ярмарки в Минске продлятся до 15 января

02.01.2019 10:08 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Несмотря на то, что 2 января в нашей стране официальный рабочий, праздники на этом не заканчиваются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новогодние ярмарки в Минске продлятся до 15 января

К примеру, всех минчан и гостей столицы по-прежнему рады видеть на новогодних ярмарках. На Октябрьской можно полюбоваться главной елкой страны, а еще перекусить в фуд-зоне.

Новогодние ярмарки в Минске продлятся до 15 января

А у Дворца спорта предлагают заглянуть на Минский международный рождественский фестиваль и порадовать себя сувенирами из России и Прибалтики. Отвлечься от покупок можно в парке аттракционов, фотозоне и на развлекательной площадке. Работать ярмарки будут до старого Нового года.
 
 
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Новости Беларуси. Несмотря на то, что 2 января в нашей стране официальный рабочий, праздники на этом не заканчиваются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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