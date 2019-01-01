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В Ушачском районе автобус с туристами из России съехал в кювет и перевернулся
Новости Беларуси. В Ушачском районе в ДТП попал автобус с российскими туристами.
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В салоне автобуса находились 24 человека. Из них 23 человека, среди которых и два водителя, граждане России, в автобусе также находился экскурсовод из Витебска.
В медучреждение после ДТП была доставлена одна 40-летняя женщина. Остальные пассажиры не пострадали.
Была организована доставка пассажиров с места ДТП в Ушачскую среднюю школу, где было организовано их временное размещение и обеспечение питанием. Решался вопрос о предоставлении транспорта для дальнейшего следования группы в Витебск.
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа.
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Новости Беларуси. В Ушачском районе в ДТП попал автобус с российскими туристами. По информации УВД Витебского облисполкома, авария произошла вечером первого...
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