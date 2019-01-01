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Виза в Польшу: какие цели визита стоит указывать с 2 января

02.01.2019 10:05 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Польша приостанавливает выдачу виз для покупок. Уже 2 января белорусам, желающим получить шенген в эту страну, необходимо выбрать другую цель поездки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виза в Польшу: какие цели визита стоит указывать с 2 января

Среди возможных вариантов: туризм, поездка в гости, спорт, культурная деятельность, лечение, обучение, командировка. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте ведомства. В посольстве Польши также отмечают, что эти изменения носят исключительно технический характер.

Отметим, что именно консульские учреждения Польши в Беларуси выдают почти половину всех шенгенских виз в Беларуси.
 
 
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Новости Беларуси. Польша приостанавливает выдачу виз для покупок. Уже 2 января белорусам, желающим получить шенген в эту страну, необходимо выбрать другую цель...
 
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