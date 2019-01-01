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Система мгновенных платежей Нацбанка: какие возможности открывает

02.01.2019 09:44 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Нацбанк запустил систему мгновенных платежей. Она позволяет белорусам оплачивать товары и услуги в режиме онлайн 24 часа в сутки 7 дней в неделю без выходных и праздников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Система мгновенных платежей Нацбанка: какие возможности открывает

Платежи обеспечены высочайшим уровнем безопасности и высокой скоростью исполнения. Внедрение такой инновации – это очередной шаг по совершенствованию платежной системы Беларуси с учетом мировых тенденций. Это позволит осуществлять платежи более быстрым и надежным способом.
 
 
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Новости Беларуси. Нацбанк запустил систему мгновенных платежей. Она позволяет белорусам оплачивать товары и услуги в режиме онлайн 24 часа в сутки 7 дней в неделю...
 
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