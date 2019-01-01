Солнечное затмение в январе: откуда можно будет увидеть

Новости мира. 2019-й будет богатым на невероятные астрономические события. В грядущем году можно будет наблюдать несколько солнечных затмений, редкое прохождение планеты на фоне Солнца, метеоритные дожди и кровавую Луну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Уже на этой неделе Луна пройдет между Землей и Солнцем таким образом, что повлечет частичное солнечное затмение. Но увидеть его можно будет только из самых северных регионов Азии.