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Солнечное затмение в январе: откуда можно будет увидеть

02.01.2019 09:35 — Разное | СТВ  
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Новости мира. 2019-й будет богатым на невероятные астрономические события. В грядущем году можно будет наблюдать несколько солнечных затмений, редкое прохождение планеты на фоне Солнца, метеоритные дожди и кровавую Луну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Солнечное затмение в январе: откуда можно будет увидеть

Уже на этой неделе Луна пройдет между Землей и Солнцем таким образом, что повлечет частичное солнечное затмение. Но увидеть его можно будет только из самых северных регионов Азии.
 
 
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Новости мира. 2019-й будет богатым на невероятные астрономические события. В грядущем году можно будет наблюдать несколько солнечных затмений, редкое прохождение...
 
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