

Индикатор Donchian Channel - канал Дончяна

В 1980-х годах знаменитый чикагский трейдер Ричард Деннис проводил обучающий эксперимент. Он брал группы трейдеров, обучал их своей стратегии и давал свои деньги в управление. По сей день некоторые выпускники Денниса, называемые "черепашками", продолжают успешно работать на финансовых рынках.

Та первоначальная стратегия, которой Деннис обучал своих "черепашек", была основана на очень простом, даже примитивном, индикаторе - канал Дончяна (Donchian Channel).





Рис. 1. Общий вид индикатора Donchian Channel - канал Дончяна.

Происхождение индикатора

Как видно из названия, создатель индикатора имел армянские корни, однако являлся американцем. Ричард Дончян (1905-1993) был одним из величайших трейдеров своего времени. Его считали основателем трендоследящей торговли на финансовых рынках. И по сей день трендовые принципы, которые заложены в его индикаторе, используют многие профессиональные управляющие и фонды.

Построение индикатора





Рис. 2. Добавление индикатора Donchian Channel