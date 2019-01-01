ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Индикатор Donchian Channel - канал Дончяна

02.01.2019 10:52 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A
Индикатор Donchian Channel - канал Дончяна
Индикатор Donchian Channel - канал Дончяна

В 1980-х годах знаменитый чикагский трейдер Ричард Деннис проводил обучающий эксперимент. Он брал группы трейдеров, обучал их своей стратегии и давал свои деньги в управление. По сей день некоторые выпускники Денниса, называемые "черепашками", продолжают успешно работать на финансовых рынках.

Та первоначальная стратегия, которой Деннис обучал своих "черепашек", была основана на очень простом, даже примитивном, индикаторе - канал Дончяна (Donchian Channel).

Индикатор Donchian Channel - канал Дончяна

Рис. 1. Общий вид индикатора Donchian Channel - канал Дончяна.

Происхождение индикатора

Как видно из названия, создатель индикатора имел армянские корни, однако являлся американцем. Ричард Дончян (1905-1993) был одним из величайших трейдеров своего времени. Его считали основателем трендоследящей торговли на финансовых рынках. И по сей день трендовые принципы, которые заложены в его индикаторе, используют многие профессиональные управляющие и фонды.

Построение индикатора

Индикатор Donchian Channel - канал Дончяна

Рис. 2. Добавление индикатора Donchian Channel

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Индикатор Donchian Channel - канал Дончяна В 1980-х годах знаменитый чикагский трейдер Ричард Деннис проводил обучающий эксперимент. Он брал группы трейдеров,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Фотофакт. Как в Беларуси борются с алкоголизацией населения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.01.2019
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
02.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика