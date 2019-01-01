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"Гомельоблимущество" завершило год масштабными торгами

02.01.2019 12:02 — Разное | Интерфакс  
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Масштабными торгами завершил 2018 год комитет "Гомельоблимущество" - на аукционах 28 декабря 2018 года комитетом было продано сразу 7 объектов недвижимости, сообщили представители организации.

При этом 4 объекта были реализованы на электронных торгах с огромным превышением начальной цены, подчеркнули в комитете.

Семь участников претендовали на здание бывшего кинотеатра "Юбилейный" площадью более 3 тыс. кв. м, расположенное в Гомеле, на ул. Юбилейной, 9. Объект выставлялся на торги всего за 6 базовых величин – Br147 и в результате активных торгов был продан за Br250,2 тыс.

Четыре участника боролись за здание общей площадью 468,3 кв. м, расположенное также в Гродно, по 1 Магистральному переулку, 2Б. Начальная цена объекта составляла 4 базовых величины – Br98. В результате торгов цена продажи выросла до Br12,5 тыс.

Большой интерес со стороны  покупателей также был проявлен и к объектам в районных центрах Гомельской области, отметили в комитете.

На здание столовой площадью 798,8 кв. м в Мозыре, пер. Березовый 1-й, 11, было 3 претендента. Объект выставлялся за 8 базовых величин – Br196. В результате торгов объект был продан за Br25,1 тыс.

Комплекс зданий общей площадью более 400 кв. м в г. Речица, пер. Заводской, 9/5, 9/6, 9/7, заинтересовал 5 претендентов. В ходе торгов цена продажи с 3 базовых величин – Br73,5, увеличилась до Br14,1 тыс.

Кроме того, 28 декабря 2018 года Гомельоблимуществом было продано еще 3 объекта. За здание, расположенное в Гомеле по ул. Спортивная, 43, боролись сразу семь претендентов. В результате торгов цена продажи выросла с 8 базовых величин (Br196) до Br85 тыс. На базе приобретенного объекта победитель аукциона планирует создать диспетчерскую службу такси.

Еще два склада в Жлобине по ул. Северная, 4/11 и Северная, 4/6, площадью 440,3 кв. м и 427,2 кв. м соответственно (с начальной ценой пониженной на 80%) были проданы единственным участникам по начальной цене продажи, увеличенной на 5% - за Br20,6 тыс. и Br21,0 тыс. соответственно.

"Всего за 2018 год комитетом "Гомельоблимущество" проведено 155 аукционов, в том числе 7 электронных торгов, на которых было выставлено более 500 неиспользуемых государственных зданий и сооружений, в основном это объекты социально-культурной сферы, производственно-складского и сельскохозяйственного назначения. На торгах в текущем году было продано почти 200 зданий и сооружений, из которых половина – за базовую величину", - рассказали в комитете. 

В основном новые собственники приобретали объекты для дальнейшего использования их под производственные и складские нужды, объекты торговли, а также для жилья и ведения личного подсобного хозяйства, отметили в Гомельоблимуществе.

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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Масштабными торгами завершил 2018 год комитет "Гомельоблимущество" - на аукционах 28 декабря 2018 года комитетом было продано сразу 7 объектов недвижимости, сообщили...
 
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