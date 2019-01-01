ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Си Цзиньпин заявил о недопустимости признания независимости Тайваня

02.01.2019 11:40 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что независимость Тайваня не является приемлемым вариантом для Китая, она противоречит истории и ведет в тупик, передает в среду агентство Associated Press.

"Мы желаем создать обширное пространство для мирного объединения, но мы не оставим места для сепаратистской деятельности по Тайваню", сказал Си Цзиньпин в выступлении, посвященном Тайваню.

Председатель КНР призвал обе стороны достичь консенсуса по единству как можно скорее и не оставлять эту проблему будущим поколениям.

"Политические разногласия, которые существовали долгое время, (. . .) негативно сказываются на здоровом и продолжительном развитии отношений на двух сторонах (Тайваньского - ИФ) пролива и не могут передаваться от поколения к поколению", - сказал Си Цзиньпин.

По словам председателя КНР, отход Тайваня от политики "одного Китая" навредит интересам тайванцев.

"Отклонение от принципа одного Китая обернется напряженностью и турбулентностью в отношениях на двух сторонах пролива, навредив интересам соотечественников на Тайване", - заявил Си Цзиньпин.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что независимость Тайваня не является приемлемым вариантом для Китая, она противоречит истории и ведет в тупик, передает в...
 
Новости дня
Новости разные
 
ГАИ задержала 215 нетрезвых водителей за праздничные выходные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.01.2019
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
02.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика