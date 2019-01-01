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Белорусские гонщики отправились покорять "Дакар"

02.01.2019 11:35 — Разное | Интерфакс  
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Белорусская команда "МАЗ-СПОРТавто" улетела в Перу, где с 6 по 17 января примет участие во всемирно известном ралли-рейде "Дакар". Спортивные грузовики уже приплыли на пароме к берегам Южной Америки и дожидаются пилотов в порту Кальяо, рассказали в пресс-службе ОАО "МАЗ".

Беларусь на "Дакаре" традиционно представят три экипажа. Гонщики получат автомобили 3 января, после чего пройдут технические проверки и будут готовиться к ралли. Помимо грузовых спорткаров, команде помогут машины технической поддержки и автодом. Ночевать гонщики будут на бивуаках (временных городах для участников ралли-рейда), что позволит сэкономить время и снизить расходы.

Команда будет участвовать в привычном составе. Сергей Вязович помчится вместе со штурманом Павлом Гараниным и механиком Андреем Жигулиным. Пилот Алексей Вишневский разделит испытания со штурманом Максимом Новиковым и механиком Андреем Неверовичем. Третий экипаж поведут пилот Александр Василевский, штурман Дмитрий Вихренко и механик Антон Запорощенко.

Мазовские гонщики намерены бороться за призовые места. После "серебра" на прошлом "Дакаре" и чемпионства на Turkmen Desert Race от них ожидают высоких результатов. В то же время конкуренция на ралли будет серьезнейшей: помимо "КАМАЗ-мастера", в гонке примут участие экипажи Iveco, Tatra, Renault и других команд.

"Борьба будет жесткой и серьезной. Большинство гонщиков в классе грузовиков едут за призовыми местами, а не впечатлениями. Команда "МАЗ-СПОРТавто" входит в число фаворитов, и мы, как и в прошлом году, нацелены на лидирующие позиции. Гонщики и техника готовы к любым экстремальным условиям, хотя и надо признать, что в "Дакаре" может произойти что угодно, всего не предусмотреть", – заметил руководитель команды Сергей Вязович.

Во время гонки белорусы будут не только соревноваться, но и проверять в деле конструкторские ноу-хау. Ралли-рейд станет своеобразной площадкой для экстрим-теста спортивных грузовиков, в которых много серийных комплектующих. Технические новшества, которые пройдут проверку бездорожьем, могут получить развитие в конвейерном производстве.

Марафон "Дакар-2019" пройдет в Перу. Стартует гонка 6 января в Лиме, а завершится там же через 11 дней. Гонщикам предстоит проехать около 5 тыс. км. Более половины маршрута пролегает через огромные дюны и другие песчаные препятствия. В отличие от предыдущих лет, экипажи не столкнутся с высокогорьем.

 
 
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Белорусская команда "МАЗ-СПОРТавто" улетела в Перу, где с 6 по 17 января примет участие во всемирно известном ралли-рейде "Дакар". Спортивные грузовики уже приплыли на...
 
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