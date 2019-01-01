Гороскоп на январь 2019 года: создаем фундамент для будущих достижений

Первый месяц Нового года каждый старается прожить по-особенному. Очень многие хотят начать все с чистого листа, кто-то навсегда прощается с прошлым, а кто-то строит грандиозные планы на будущее и немедленно приступает к их воплощению. Все стараются сдержать данные себе на Новый год обещания и ждут от него только самого лучшего. Что же сулит январь различным знакам Зодиака?



Овен (21 марта – 20 апреля)







Для Овнов январь станет одним из самых волшебных месяцев в году. Чего бы вы ни захотели в это время, все будет осуществляться как по мановению волшебной палочки. Можете быть уверены, что ваши идеи и проекты найдут живой отклик среди коллектива и будут положительно отмечены начальством. Используйте этот благоприятный период для реализации давних задумок, особенно тех, продвижение которых зависит от вышестоящих лиц – все будет подписано, завизировано, одобрено. Любые переговоры будут складываться самым прекрасным образом. Даже если кажется, что к компромиссу прийти невозможно, сейчас найдется идеальное решение, причем непременно в вашу пользу. Кроме того, от различных деловых встреч можно ждать еще одного приятного сюрприза: если вы пока еще не встретили свою половинку, вполне возможно, что новое деловое знакомство станет для вас чем-то гораздо большим.

Телец (21 апреля – 21 мая)





Тельцам, как никому другому, в январе важно пребывать в хорошем настроении. Проявление любых негативных эмоций – под категорическим запретом. В этом месяце они, к сожалению, слишком быстро отразятся на самом драгоценном – на здоровье. Помните это, и не дайте никаким обстоятельствам вывести вас из себя. Особенно это касается рабочих моментов и отношения руководства: даже если и будут какие-либо неприятные нюансы, переживать из-за этого не стоит. Уже в следующем месяце все наладится, и настанет отличный период для продвижения по карьерной лестнице. А пока не нервничайте и просто переждите это время, лучше посвятите его себе. Январь отлично подходит для освоения новой философии и самопознания. Медитируйте, читайте интересную литературу, больше отдыхайте и знайте, что все будет хорошо.



Близнецы (22 мая – 21 июня)



Для Близнецов январь обещает быть чрезвычайно активным и насыщенным месяцем. Знайте, что надо будет успеть все и сразу: миллион дел на работе надо будет успеть совместить с бесконечным количеством светских мероприятий. Имейте в виду, что кроме запланированных торжеств и выходов в свет, появится еще большее количество не входивших в ваши планы – о вас вспомнят буквально все друзья и приятели. Сразу стоит сказать, что обижать их отказом не рекомендуется, потому что в случае Близнецов январские мотивы будут задавать тон всему году. Чем больше активности проявите сейчас, тем ярче и динамичнее пройдет весь год. Можно обрадовать вас тем, что сил и энергии на все эти мероприятия у вас точно хватит. Более того, в этом месяце можно позволить себе какое-нибудь маленькое сумасбродство или рисковую затею, все получится, и вы отлично повеселитесь.

Рак (22 июня – 22 июля)



Для Раков январь будет тихим и спокойным месяцем, полным домашнего уюта и безмятежности. Очень рекомендуется никуда не спешить, обращать больше внимания на переживания людей, живущих рядом. Если вы отложите рабочие дела на потом, они не пострадают, а вот недостаток ласки и душевной теплоты по отношению к родным может негативно сказаться на многих сферах вашей жизни. Устраивайте как можно больше семейных посиделок и совместных ужинов, вспомните ваши традиции, а если случилось так, что их нет, возьмите и придумайте их прямо сейчас. Если вам удастся достигнуть настоящего сплочения и взаимопонимания с самыми дорогими людьми, будьте уверены, что везение будет на вашей стороне.

Лев (23 июля – 23 августа)



В первый месяц зимы царственным и сильным Львам рекомендуется сжать всю силу воли в кулак и идти к своей цели несмотря ни на что. Вы находитесь на таком этапе, когда до достижения желаемого осталось совсем чуть-чуть. Львиная доля работы, проведенная вами, может создать иллюзию, что дело сделано и что ваши заслуги неоспоримы. К сожалению, в вашем окружении могут находиться не очень порядочные люди, которые воспользуются вашим промедлением и поспешат снять сливки без вашего участия. Если будете держать руку на пульсе событий и уверенно продвигаться вперед, сможете избежать посягательств на свои интересы. В остальных сферах жизни вам ничего не угрожает: финансовая ситуация будет оставаться стабильной, а любимый человек радовать трепетным отношением.



Дева (22 августа – 24 сентября)





Для Дев январь обещает стать месяцем удовольствий и чувственной романтики. Легкая атмосфера и приподнятое настроение будут сопровождать вас повсюду, и главной тому причиной будет ваш любимый человек. Если вы долгое время находитесь в многообещающих отношениях, очень вероятно, что вы перейдете на новый уровень и решите их узаконить. В случае крупной ссоры с партнером в прошлом, очень вероятно воссоединение. Ну а если вы пока одиноки, у вас все шансы встретить свою судьбу, причем в тот момент, когда вы будете меньше всего этого ожидать. Так что даже если ответственного за ваше хорошее настроение человека у вас пока нет, все равно пребывайте в отличном расположении духа, чтобы счастливо улыбаться в момент судьбоносной встречи.



Весы (23 сентября – 22 октября)





Весам очень важно осознать, что в первый месяц года они будут закладывать фундамент для своих достижений на очень долгое время вперед. Крайне важно действительно усердно потрудиться, чтобы потом пожинать плоды успеха. Если не будете лениться и предаваться праздности, а хорошенько поработаете, то перспективы, которые вам откроются, будут поистине грандиозны. Настройтесь на продуктивность и покорение новых вершин, сейчас как никогда необходимо проявить здоровые амбиции и сделать серьезную заявку на победу. Знайте, что вы теперь под пристальным взглядом и соратников, и руководства, и конкурентов. В ваших силах сделать так, чтобы первые поверили в вас еще больше, вторые оценили заслуги, а третьи, глядя на ваши головокружительные успехи, захотели срочно перейти в категорию первых.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)



Январь обещает быть для Скорпионов спокойным и приятным месяцем, без потрясений и катаклизмов. Все будет проходить плавно и размеренно. Месяц очень хорош для завершения всех текущих дел, а также для начала тех дел, до которых у вас очень давно не доходили руки. Несмотря на отсутствие какой-либо спешки, январь станет весьма продуктивным, вы будете очень довольны собой и организацией своего времени. Финансовая ситуация будет благоприятной, возможно появление нового источника дохода либо существенное увеличение поступлений из старого. Любимый человек и дети порадуют хорошим отношением и, скорее всего, преподнесут приятный сюрприз. В общем, для вас это легкий месяц, наполненный хорошими событиями, вам остается только получать от этого удовольствие.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)



Самое важное для Стрельцов в январе – уделить особое внимание отношениям между поколениями. В курсе ли вы, что беспокоит ваших детей, и о чем переживают родители? Очень важно проявить по-настоящему трепетное отношение к ним, пусть они почувствуют вашу искреннюю заботу. Придумайте, как интересно провести время с ними, и расспросите обо всем. Остальные сферы жизни не потребуют от вас много времени: обстановка на работе обещает быть спокойной, никаких неприятностей не ожидается. Финансовая ситуация будет стабильной, вы вполне можете совершать крупные сделки или масштабные покупки – результат вас порадует. А вот от дальних поездок, особенно не с деловой, а развлекательной целью, в этом месяце лучше отказаться.

Козерог (22 декабря – 20 января)



В январе гороскоп обещает Козерогам фейерверк радостных событий. Во-первых, у вас будет большое количество встреч и знакомств с интересными людьми. Многие из них смогут оказать помощь в решении важных для вас вопросов, поэтому не стесняйтесь в разговоре с ними как бы невзначай обозначить свою проблему. Во-вторых, вам гарантировано расположение начальства в этом месяце, даже если на работе вы ничего особого делать не будете. Хорошее настроение руководства можете использовать для продвижения своего проекта или же просто озвучить просьбу, которую не обозначали раньше. Очень высока вероятность, что на нее отреагируют положительно и даже предложат что-то большее. Ну и в-третьих, гороскоп пророчит вам приятные неожиданности. От кого и в какой области уточнений нет, так что остается только догадываться, чем именно порадует вас январь.

Водолей (21 января – 19 февраля)





В этом месяце у Водолеев невероятно велик шанс встретить действительно своего человека при условии, что они навсегда расстанутся с неудачным прошлым, вынесут из него ценный опыт и больше никогда не будут бередить себе душу мыслями о несложившихся отношениях. Если вы уже счастливы с партнером, очень вероятно, что январь преподнесет подарок, после которого вы смените свое положение на статус невесты. Мужчины-Водолеи, имейте в виду, что в этом месяце матримониальные намеки вашей спутницы могут обрести настойчивый характер, так что, если ваши желания совпадают, самое время сделать решительный шаг. Стоит отметить, что даже на работе будет царить романтическая атмосфера. Если вы давно планировали начать сближение с симпатичным коллегой, сделайте это именно сейчас.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)





Довольно хороший месяц для Рыб, при условии, что они дадут себе зарок контролировать свои денежные расходы. Тенденция этого месяца такова, что деньги будут буквально таять и просачиваться сквозь пальцы, если вы не будете вдумчиво относиться к покупкам. Не рекомендуется приобретать недвижимость или брать на себя новые финансовые обязательства. Зато у вас хороший прогноз на путешествия, причем в этом случае выравнивается и ваш денежный прогноз – во время поездки ваши траты будут оптимизированными и рациональными. Будет очень хорошо, если в этом месяце вы постараетесь взглянуть на привычные вещи под другим углом и попробуете заняться тем, чего раньше никогда не делали. Например, найдете для себя новое хобби. Вы сможете обнаружить в себе такие качества и таланты, о которых ранее не подозревали.