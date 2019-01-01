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Житель Гродно убил минчанина в пьяной драке на Зыбицкой

02.01.2019 10:50 — Разное | Интерфакс  
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В результате конфликта, возникшего между посетителями одного из баров на улице Зыбицкой 31 декабря около 5.30, погиб 46-летний житель столицы, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Сотрудниками милиции было установлено, что две компании мужчин отдыхали в баре на улице Зыбицкой. В ходе распития алкогольных напитков у 46-летнего жителя столицы возник конфликт с мужчиной из другой компании. Причиной данного конфликта стала попытка одного из мужчин станцевать на столе. Минчанин сделал замечание, которое не понравилось отдыхающим другой компании. Для разрешения конфликта мужчины вышли на улицу, где впоследствии жителю столицы были нанесены три удара в область лица. Потерпевший скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи", - рассказали милиционеры.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома совместно с коллегами из Центрального РУВД Минска по "горячим следам" задержали мужчину, причастного к совершению преступления. Им оказался 28-летний житель Гродно. Ранее он к уголовной ответственности не привлекался.

Центральным (г. Минска) РОСК Республики Беларусь возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 144 ("Причинение смерти по неосторожности") УК Республики Беларусь. Санкция этой части статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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В результате конфликта, возникшего между посетителями одного из баров на улице Зыбицкой 31 декабря около 5.30, погиб 46-летний житель столицы, сообщили в ГУВД...
 
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