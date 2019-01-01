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WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах

02.01.2019 12:42 — Разное | Аргументы и факты  
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WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах
pixabay.com

Мессенджер WhatsApp с 1 января перестал работать на смартфонах с операционной системой (ОС) Nokia S40, разработка которой длилась до 2014 года. Об этом сообщает сайт компании.

WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах Более миллиона человек скачали фейковое приложение мессенджера WhatsApp

Со 2 февраля 2020 года WhatsApp больше не будет поддерживать еще две популярные ОС – Android версии 2.3.7 и старше, а также iOS 7 и старше. Это означает, что пользователи не смогут создавать новые аккаунты на устройствах с такими операционными системами.

Кроме того, мессенджер может перестать работать на этих устройствах, так как компания больше не планирует активно заниматься разработкой программ для перечисленных ОС.

 
 
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Мессенджер больше не поддерживает ОС Nokia S40.
 
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