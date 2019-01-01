WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах

Мессенджер WhatsApp с 1 января перестал работать на смартфонах с операционной системой (ОС) Nokia S40, разработка которой длилась до 2014 года. Об этом сообщает сайт компании.

Со 2 февраля 2020 года WhatsApp больше не будет поддерживать еще две популярные ОС – Android версии 2.3.7 и старше, а также iOS 7 и старше. Это означает, что пользователи не смогут создавать новые аккаунты на устройствах с такими операционными системами.

Кроме того, мессенджер может перестать работать на этих устройствах, так как компания больше не планирует активно заниматься разработкой программ для перечисленных ОС.