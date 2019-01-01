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Король спецэффекта. Чему наш Роу их Спилберга научил

02.01.2019 12:40 — Разное | Аргументы и факты  
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Король спецэффекта. Чему наш Роу их Спилберга научил
Советский кинорежиссер Александр Роу. 1955 г. © / В. Козлов / РИА Новости

Говоря об этом режиссёре, невозможно удержаться от одной аналогии. Владимир Даль пишет «Словарь живого великорусского языка». Александр Роу снимает самые русские фильмы. Первый — сын датчанина и немки, второй — сын ирландца и гречанки. Но оба становятся не просто русскими, а русскими эталонами. И оба приходят к этому, очарованные русскими сказками. Даль записывает и обрабатывает «Курочку Рябу» и «Снегурочку», а Роу устанавливает канон русской киносказки. Многие уверены, что все старые фильмы-сказки начинаются стандартно: открывается резное окошко, и бабуля-сказительница выдаёт классическое «В некотором царстве...». А ведь так начинаются только фильмы Роу. Да и то лишь 4 из 14 его сказок. Но какой эффект! Который стократно усилится, если знать, кем была эта самая «бабушка в окошке».

Король спецэффекта. Чему наш Роу их Спилберга научил Классика жанра. Вы помните, из какого советского новогоднего фильма цитата?

Душа ребёнка

Анастасия Зуева — ученица Станиславского, одна из ярчайших актрис МХАТа, женщина, которой Борис Пастернак посвящал стихи, а тут мизерная роль в детском кино. Но она соглашается, и с большой радостью — таково было обаяние Александра Роу.

Мало кто мог понять, как этому режиссёру удаётся сделать сказочный видеоряд настолько живым и правдоподобным. Кое-что заметила Инна Чурикова, Марфушенька-душенька из фильма «Морозко» — самого новогоднего из всего, снятого им: «У Роу была душа ребёнка, и на его съёмках всё было волшебно: люди, придумывавшие необыкновенные фокусы, умные хрюшки, пни, которые расцветали. Но этот сказочный мир тщательно выстраивал сам режиссёр».

Техника — за гранью

Наши фильмы порой оценивают странно — дескать, актёрская работа на высоте, а вот спецэффекты проседают, забывая, что долгое время именно отечественный кинематограф был абсолютным лидером по части спецэффектов. И в этом немалая заслуга Александра Роу — режиссёра, который не боялся экспериментов. Вот что писала по поводу его сказки «Кащей Бессмертный» итальянская газета «Оссерваторе Романо» в 1945 г.: «Поистине чудесный фильм, чудесный и интересный с кинематографической точки зрения. С технической стороны — это исключительно зрелищное кино».

Король спецэффекта. Чему наш Роу их Спилберга научил «Напоследок сыграть... Суворова!» Несбывшиеся мечты Георгия Милляра

Добавим — ещё и исключительно сложное. Скажем, во всех фильмах Роу фигурируют животные. Когда он только начинал карьеру сказочника, доброхоты советовали: «Пустое дело, замени их куклами». Но даже в первой своей работе, «По щучьему веленью», Роу снимал живую щуку и добился того, что она вполне убедительно «говорила». Дальше шло по нарастающей. Зайцы, колотящие лапками по пню, танцующие медведи, свиньи, запряжённые тройкой, орлы и коты, ведущие себя более чем разумно, — дрессировщик Георгий Алексеев сбивался с ног, но Роу добивался полного правдоподобия. И добился. Не будем забывать и про самоходную печку, и про Змея Горыныча в 5 м высотой и 11 м длиной, и про то, что лошади Кащея (вполне живой) приходилось завязывать глаза — грим Георгия Милляра был настолько устрашающ, что животное шарахалось и лягалось. По тем временам это было сравнимо как минимум с работой Питера Джексона, режиссёра «Властелина колец», и производило поистине сказочное впечатление.

Да и началась история Александра Роу почти сказочным образом. Мельница у нас связана с мистикой и потусторонним, а его отец, ирландец Артур Говард Роу, прибыл в древний город Юрьевец как раз налаживать мукомольное производство. Встретил гречанку Юлию Карагеоргий. Родился у них сын. А когда исполнилось ему 10 лет, отец уехал восвояси. Семью планировал забрать, но как-то не сложилось. Может, оно и к лучшему? Что бы мы тогда делали без того же «Морозко» в новогодние праздники?


Король спецэффекта. Чему наш Роу их Спилберга научил
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45 лет назад, 28 декабря 1973 г., ушёл из жизни человек, без которого наше детство было бы тусклым, блёклым и неинтересным. Звали его Александр Артурович Роу.
 
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