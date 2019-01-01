На парковке в Лошице сгорел микроавтобус

Сегодня в Минске, на парковке возле дома по адресу Игуменский тракт, 16, сгорел микроавтобус.



Фото: Денис Шепилов

По словам очевидца, пожар случился около 10.30. Пожарные приехали в течение пяти минут.

— Сначала я услышал хлопок, как от петарды, но, выглянув в окно, заметил, что горит автомобиль. Очаг пламени начал возгораться из-под капота, — рассказывает Денис.

Как рассказывает очевидец, пламя быстро охватило уже всю машину. Огонь перекинулся на рядом стоящие BMW и Audi.

— Хозяина горящего авто не видел, но похоже, что вышел хозяин BMW. Пожарные сразу тушили стоящие рядом автомобили. Сбили пламя достаточно быстро, но машина выгорела. Пострадавших нет. Машины спереди слегка оплавились, — говорит Денис.