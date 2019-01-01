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Белорусский экспорт военной продукции в 2018 году превысил $1 млрд – Госкомвоенпром

02.01.2019 13:36 — Разное | Интерфакс  
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Экспорт предприятий Госкомвоенпрома Беларуси в 2018 году составил $1,027 млрд, увеличившись с $960 млн в 2017 году, сообщил председатель комитета Роман Головченко.

"Объем экспорта товаров и услуг организаций Госкомвоенпрома с 2004 по 2017 год увеличился почти в 7 раз (с $143,8 млн до более $960 млн), а к концу 2018 года этот показатель планируется довести до $1 млрд 27 млн", - сказал Р.Головченко, выступая на мероприятии к 15-летию создания Госкомвоенпрома.

Главу ведомства цитирует пресс-служба комитета.

Ранее сообщалось, что в 2016 году белорусский экспорт продукции и услуг военного назначения составил около $900 млн.

Р.Головченко также сообщил, что в соответствии с поручением президента Беларуси Александра Лукашенко, "по многим образцам и направлениям мы вышли на полный замкнутый цикл производства перспективных образцов ВВСТ: от средств подвижности до средств поражения". Однако, по его словам, "предстоит сделать гораздо больше – перейти на новый этап развития – от фазы стабилизации, планирования и развития к созданию высокотехнологичных образцов вооружений и военной техники".

При этом руководитель Госкомвоенпрома подчеркнул необходимость дальнейшего наращивания экспорта.

 "Необходимо будет подтянуть и серьезно усилить экспортный вектор", - сказал Р.Головченко.

Госкомвоенпром Беларуси создан в декабре 2003 года. В его систему входят 24 оборонных предприятия. Также комитет координирует деятельность более 150 компаний, имеющих лицензию на деятельность в сфере продукции военного назначения. С 2015 года Госкомвоенпром является специальным уполномоченным органом в области экспериментальной авиации. Предприятия ВПК Беларуси сотрудничают более чем с 60 странами мира.

В 2017 году экспорт предприятий Госкомвоенпрома вырос на 10,6%. Положительное сальдо внешней торговли составило $622,4 млн. Производство промышленной продукции выросло на 28,4%.

 
 
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Экспорт предприятий Госкомвоенпрома Беларуси в 2018 году составил $1,027 млрд, увеличившись с $960 млн в 2017 году, сообщил председатель комитета Роман Головченко.
 
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