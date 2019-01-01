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Госавтоинспекция Минска назвала места установки мобильных датчиков контроля скорости в январе

02.01.2019 13:20 — Разное | Интерфакс  
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Столичная Госавтоинспекция обнародовала список мест, где будут установлены мобильные датчики автоматической фиксации нарушений скоростного режима в январе 2019 года.

Дата Время Контролируемое направление Скоростные ограничения

км/ч
По 31.01 (по нечетным числам) 7:00–20:00 Ул. Московская, 22

Пр. Независимости, 156

 60

80
По 30.01 (по четным числам) 7:00–20:00 Пересечение пр. Независимости с ул. Рогачевской

Ул. Кижеватова, 36

 80

 

60
По 31.01 0:00–24:00 МКАД, 32-й км + 300, внешнее кольцо

МКАД, 53-й км + 600, внутреннее кольцо

МКАД, 16-й км + 020, внутреннее кольцо

 90

90

90
1.01 20:00–2:00 Ул. Московская, 22

Пересечение пр. Независимости с ул. Рогачевской

Пр. Партизанский, 108

Ул. Кальварийская, 25

Ул. Кижеватова, 36

Долгиновский тракт, 160

 60

 

80

60

60

60

60
2.01 20:00–2:00 Пр. Независимости, 99

Пр. Партизанский, 147

Пр. Независимости, 131, корп. 2

Ул. Кальварийская, 25

Ул. Московская, 22

Пр. Партизанский, 178

 60

60

60

60

60

60
3.01 20:00–2:00 Пр. Независимости, 156

Пр. Независимости, 45

Ул. Кальварийская, 25

Ул. Чкалова, 1

Ул. Орловская, 80

Долгиновский тракт, 160

 80

60

60

60

60

60
4.01 20:00–2:00 Пр. Партизанский, 108

Ул. Кальварийская, 25

Ул. Московская, 22

Пр. Партизанский, 23

Ул. Притыцкого, 106

Пр. Партизанский, 178

 60

60

60

60

60

60
5.01 20:00–2:00 Пр. Независимости, 45

Ул. Московская, 22

Пр. Независимости, 131, корп. 2

Пр. Партизанский, 108

Пр. Партизанский, 23

Долгиновский тракт, 160

 60

60

60

60

60

60
6.01 20:00–2:00 Пр. Независимости, 99

Пр. Партизанский, 147

Ул. Притыцкого, 60, корп. 5

Пр. Независимости, 131, корп. 2

Ул. Кальварийская, 25

Пр. Партизанский, 178

 60

60

60

60

60

60
7.01 20:00–2:00 Пр. Партизанский, 75

Пр. Независимости, 156

Пр. Пушкина, 70а

Ул. Московская, 22

Пр. Партизанский, 23

Долгиновский тракт, 160

 60

80

60

60

60

60
8.01 20:00–2:00 Ул. Казинца, 49

Ул. Кальварийская, 25

Пр. Независимости, 131, корп. 2

Ул. Чкалова, 1

Ул. Орловская, 80

Пр. Партизанский, 178

 60

60

60

60

60

60
9.01 20:00–2:00 Пр. Партизанский, 108

Ул. Московская, 22

Ул. Кальварийская, 25

Ул. Кижеватова, 36

Пр. Пушкина, 70а

Долгиновский тракт, 160

 60

60

60

60

60

60
10.01 20:00–2:00 Пр. Партизанский, 108

Пересечение пр. Независимости с ул. Рогачевской

Ул. Кальварийская, 25

Пр. Партизанский, 23

Ул. Притыцкого, 106

Пр. Партизанский, 178

 60

 

80

60

60

60

60
11.01 20:00–2:00 Пр. Партизанский, 75

Пр. Независимости, 156

Пр. Независимости, 45

Ул. Кальварийская, 25

Пр. Партизанский, 23

Долгиновский тракт, 160

 60

80

60

60

60

60
12.01 20:00–2:00 Пр. Независимости, 99

Пр. Партизанский, 147

Пр. Независимости, 131, корп. 2

Ул. Кальварийская, 25

Ул. Маяковского, 24

Пр. Партизанский, 178

 60

60

60

60

60

60
13.01 20:00–2:00 Ул. Чкалова, 1

Пр. Независимости, 45

Пр. Независимости, 131, корп. 2

Пр. Партизанский, 108

Пр. Партизанский, 23

Долгиновский тракт, 160

 60

60

60

60

60

60
14.01 20:00–2:00 Пр. Партизанский, 108

Ул. Кальварийская, 58, корп. 1

Ул. Кальварийская, 25

Ул. Кижеватова, 36

Пр. Партизанский, 23

Пр. Партизанский, 178

 60

60

60

60

60

60
15.01 20:00–2:00 Пр. Партизанский, 75

Пр. Независимости, 156

Пр. Пушкина, 70а

Пр. Независимости, 45

Ул. Кальварийская, 25

Долгиновский тракт, 160

 60

80

60

60

60

60
16.01 20:00–2:00 Пр. Независимости, 99

Пр. Партизанский, 147

Ул. Кальварийская, 58, корп. 1

Пр. Независимости, 131, корп. 2

Ул. Кальварийская, 25

Пр. Партизанский, 178

 60

60

60

60

60

60
17.01 20:00–2:00 Пр. Независимости, 45

Ул. Кальварийская, 25

Пр. Независимости, 131, корп. 2

Пр. Партизанский, 23

Ул. Орловская, 80

Долгиновский тракт, 160

 60

60

60

60

60

60
18.01 20:00–2:00 Пр. Партизанский, 108

Ул. Кальварийская, 58, корп. 1

Ул. Московская, 22

Пр. Партизанский, 23

Пр. Пушкина, 70а

Пр. Партизанский, 178

 60

60

60

60

60

60
19.01 20:00–2:00 Ул. Чкалова, 1

Пересечение пр. Независимости с ул. Рогачевской

Ул. Кальварийская, 25

Пр. Партизанский, 23

Ул. Притыцкого, 106

Долгиновский тракт, 160

 60

 

80

60

60

60

60
20.01 20:00–2:00 Пр. Партизанский, 75

Пр. Независимости, 45

Ул. Кальварийская, 25

Ул. Московская, 22

Ул. Орловская, 80

Пр. Партизанский, 178

 60

60

60

60

60

60
21.01 20:00–2:00 Пр. Партизанский, 108

Пересечение пр. Независимости с ул. Рогачевской

Ул. Кальварийская, 25

Пр. Партизанский, 23

Пр. Пушкина, 70а

Долгиновский тракт, 160

 60

 

80

60

60

60

60
22.01 20:00–2:00 Пр. Партизанский, 75

Пр. Независимости, 156

Пр. Независимости, 45

Ул. Кальварийская, 25

Пр. Партизанский, 23

Пр. Партизанский, 178

 60

80

60

60

60

60
23.01 20:00–2:00 Пр. Партизанский, 147

Ул. Кальварийская, 58, корп. 1

Пр. Независимости, 131, корп. 2

Ул. Кальварийская, 25

Ул. Кижеватова, 72, корп. 1

Долгиновский тракт, 160

 60

60

60

60

60

60
24.01 20:00–2:00 Ул. Московская, 22

Пр. Независимости, 45

Пр. Независимости, 131, корп. 2

Пр. Партизанский, 108

Пр. Партизанский, 23

Пр. Партизанский, 178

 60

60

60

60

60

60
25.01 20:00–2:00 Пр. Партизанский, 108

Ул. Кальварийская, 58, корп. 1

Ул. Кальварийская, 25

Пр. Партизанский, 23

Ул. Притыцкого, 106

Долгиновский тракт, 160

 60

60

60

60

60

60
26.01 20:00–2:00 Пр. Независимости, 156

Пр. Пушкина, 70а

Ул. Московская, 22

Ул. Кальварийская, 25

Пр. Партизанский, 23

Пр. Партизанский, 178

 80

60

60

60

60

60
27.01 20:00–2:00 Пр. Независимости, 99

Пр. Партизанский, 147

Пр. Независимости, 131, корп. 2

Ул. Кальварийская, 25

Ул. Чкалова, 1

Долгиновский тракт, 160

 60

60

60

60

60

60
28.01 20:00–2:00 Ул. Московская, 22

Пр. Независимости, 45

Ул. Кальварийская, 25

Пр. Независимости, 131, корп. 2

Пр. Партизанский, 23

Пр. Партизанский, 178

 60

60

60

60

60

60
29.01 20:00–2:00 Пр. Партизанский, 108

Ул. Кальварийская, 25

Ул. Кижеватова, 36

Пр. Партизанский, 23

Пр. Пушкина, 70а

Долгиновский тракт, 160

 60

60

60

60

60

60
30.01 20:00–2:00 Пересечение пр. Независимости с ул. Рогачевской

Ул. Кальварийская, 25

Ул. Маяковского, 24

Пр. Партизанский, 23

Ул. Притыцкого, 106

Пр. Партизанский, 178

  

80

60

60

60

60

60
31.01 20:00–2:00 Пр. Партизанский, 75

Пр. Независимости, 156

Ул. Кальварийская, 25

Ул. Московская, 22

Ул. Орловская, 80

Долгиновский тракт, 160

 60

80

60

60

60

60
 
 
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Столичная Госавтоинспекция обнародовала список мест, где будут установлены мобильные датчики автоматической фиксации нарушений скоростного режима в январе 2019...
 
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