Госавтоинспекция Минска назвала места установки мобильных датчиков контроля скорости в январе

|Дата
|Время
|Контролируемое направление
|Скоростные ограничения
км/ч
|По 31.01 (по нечетным числам)
|7:00–20:00
|Ул. Московская, 22
Пр. Независимости, 156
|60
80
|По 30.01 (по четным числам)
|7:00–20:00
|Пересечение пр. Независимости с ул. Рогачевской
Ул. Кижеватова, 36
|80
60
|По 31.01
|0:00–24:00
|МКАД, 32-й км + 300, внешнее кольцо
МКАД, 53-й км + 600, внутреннее кольцо
МКАД, 16-й км + 020, внутреннее кольцо
|90
90
90
|1.01
|20:00–2:00
|Ул. Московская, 22
Пересечение пр. Независимости с ул. Рогачевской
Пр. Партизанский, 108
Ул. Кальварийская, 25
Ул. Кижеватова, 36
Долгиновский тракт, 160
|60
80
60
60
60
60
|2.01
|20:00–2:00
|Пр. Независимости, 99
Пр. Партизанский, 147
Пр. Независимости, 131, корп. 2
Ул. Кальварийская, 25
Ул. Московская, 22
Пр. Партизанский, 178
|60
60
60
60
60
60
|3.01
|20:00–2:00
|Пр. Независимости, 156
Пр. Независимости, 45
Ул. Кальварийская, 25
Ул. Чкалова, 1
Ул. Орловская, 80
Долгиновский тракт, 160
|80
60
60
60
60
60
|4.01
|20:00–2:00
|Пр. Партизанский, 108
Ул. Кальварийская, 25
Ул. Московская, 22
Пр. Партизанский, 23
Ул. Притыцкого, 106
Пр. Партизанский, 178
|60
60
60
60
60
60
|5.01
|20:00–2:00
|Пр. Независимости, 45
Ул. Московская, 22
Пр. Независимости, 131, корп. 2
Пр. Партизанский, 108
Пр. Партизанский, 23
Долгиновский тракт, 160
|60
60
60
60
60
60
|6.01
|20:00–2:00
|Пр. Независимости, 99
Пр. Партизанский, 147
Ул. Притыцкого, 60, корп. 5
Пр. Независимости, 131, корп. 2
Ул. Кальварийская, 25
Пр. Партизанский, 178
|60
60
60
60
60
60
|7.01
|20:00–2:00
|Пр. Партизанский, 75
Пр. Независимости, 156
Пр. Пушкина, 70а
Ул. Московская, 22
Пр. Партизанский, 23
Долгиновский тракт, 160
|60
80
60
60
60
60
|8.01
|20:00–2:00
|Ул. Казинца, 49
Ул. Кальварийская, 25
Пр. Независимости, 131, корп. 2
Ул. Чкалова, 1
Ул. Орловская, 80
Пр. Партизанский, 178
|60
60
60
60
60
60
|9.01
|20:00–2:00
|Пр. Партизанский, 108
Ул. Московская, 22
Ул. Кальварийская, 25
Ул. Кижеватова, 36
Пр. Пушкина, 70а
Долгиновский тракт, 160
|60
60
60
60
60
60
|10.01
|20:00–2:00
|Пр. Партизанский, 108
Пересечение пр. Независимости с ул. Рогачевской
Ул. Кальварийская, 25
Пр. Партизанский, 23
Ул. Притыцкого, 106
Пр. Партизанский, 178
|60
80
60
60
60
60
|11.01
|20:00–2:00
|Пр. Партизанский, 75
Пр. Независимости, 156
Пр. Независимости, 45
Ул. Кальварийская, 25
Пр. Партизанский, 23
Долгиновский тракт, 160
|60
80
60
60
60
60
|12.01
|20:00–2:00
|Пр. Независимости, 99
Пр. Партизанский, 147
Пр. Независимости, 131, корп. 2
Ул. Кальварийская, 25
Ул. Маяковского, 24
Пр. Партизанский, 178
|60
60
60
60
60
60
|13.01
|20:00–2:00
|Ул. Чкалова, 1
Пр. Независимости, 45
Пр. Независимости, 131, корп. 2
Пр. Партизанский, 108
Пр. Партизанский, 23
Долгиновский тракт, 160
|60
60
60
60
60
60
|14.01
|20:00–2:00
|Пр. Партизанский, 108
Ул. Кальварийская, 58, корп. 1
Ул. Кальварийская, 25
Ул. Кижеватова, 36
Пр. Партизанский, 23
Пр. Партизанский, 178
|60
60
60
60
60
60
|15.01
|20:00–2:00
|Пр. Партизанский, 75
Пр. Независимости, 156
Пр. Пушкина, 70а
Пр. Независимости, 45
Ул. Кальварийская, 25
Долгиновский тракт, 160
|60
80
60
60
60
60
|16.01
|20:00–2:00
|Пр. Независимости, 99
Пр. Партизанский, 147
Ул. Кальварийская, 58, корп. 1
Пр. Независимости, 131, корп. 2
Ул. Кальварийская, 25
Пр. Партизанский, 178
|60
60
60
60
60
60
|17.01
|20:00–2:00
|Пр. Независимости, 45
Ул. Кальварийская, 25
Пр. Независимости, 131, корп. 2
Пр. Партизанский, 23
Ул. Орловская, 80
Долгиновский тракт, 160
|60
60
60
60
60
60
|18.01
|20:00–2:00
|Пр. Партизанский, 108
Ул. Кальварийская, 58, корп. 1
Ул. Московская, 22
Пр. Партизанский, 23
Пр. Пушкина, 70а
Пр. Партизанский, 178
|60
60
60
60
60
60
|19.01
|20:00–2:00
|Ул. Чкалова, 1
Пересечение пр. Независимости с ул. Рогачевской
Ул. Кальварийская, 25
Пр. Партизанский, 23
Ул. Притыцкого, 106
Долгиновский тракт, 160
|60
80
60
60
60
60
|20.01
|20:00–2:00
|Пр. Партизанский, 75
Пр. Независимости, 45
Ул. Кальварийская, 25
Ул. Московская, 22
Ул. Орловская, 80
Пр. Партизанский, 178
|60
60
60
60
60
60
|21.01
|20:00–2:00
|Пр. Партизанский, 108
Пересечение пр. Независимости с ул. Рогачевской
Ул. Кальварийская, 25
Пр. Партизанский, 23
Пр. Пушкина, 70а
Долгиновский тракт, 160
|60
80
60
60
60
60
|22.01
|20:00–2:00
|Пр. Партизанский, 75
Пр. Независимости, 156
Пр. Независимости, 45
Ул. Кальварийская, 25
Пр. Партизанский, 23
Пр. Партизанский, 178
|60
80
60
60
60
60
|23.01
|20:00–2:00
|Пр. Партизанский, 147
Ул. Кальварийская, 58, корп. 1
Пр. Независимости, 131, корп. 2
Ул. Кальварийская, 25
Ул. Кижеватова, 72, корп. 1
Долгиновский тракт, 160
|60
60
60
60
60
60
|24.01
|20:00–2:00
|Ул. Московская, 22
Пр. Независимости, 45
Пр. Независимости, 131, корп. 2
Пр. Партизанский, 108
Пр. Партизанский, 23
Пр. Партизанский, 178
|60
60
60
60
60
60
|25.01
|20:00–2:00
|Пр. Партизанский, 108
Ул. Кальварийская, 58, корп. 1
Ул. Кальварийская, 25
Пр. Партизанский, 23
Ул. Притыцкого, 106
Долгиновский тракт, 160
|60
60
60
60
60
60
|26.01
|20:00–2:00
|Пр. Независимости, 156
Пр. Пушкина, 70а
Ул. Московская, 22
Ул. Кальварийская, 25
Пр. Партизанский, 23
Пр. Партизанский, 178
|80
60
60
60
60
60
|27.01
|20:00–2:00
|Пр. Независимости, 99
Пр. Партизанский, 147
Пр. Независимости, 131, корп. 2
Ул. Кальварийская, 25
Ул. Чкалова, 1
Долгиновский тракт, 160
|60
60
60
60
60
60
|28.01
|20:00–2:00
|Ул. Московская, 22
Пр. Независимости, 45
Ул. Кальварийская, 25
Пр. Независимости, 131, корп. 2
Пр. Партизанский, 23
Пр. Партизанский, 178
|60
60
60
60
60
60
|29.01
|20:00–2:00
|Пр. Партизанский, 108
Ул. Кальварийская, 25
Ул. Кижеватова, 36
Пр. Партизанский, 23
Пр. Пушкина, 70а
Долгиновский тракт, 160
|60
60
60
60
60
60
|30.01
|20:00–2:00
|Пересечение пр. Независимости с ул. Рогачевской
Ул. Кальварийская, 25
Ул. Маяковского, 24
Пр. Партизанский, 23
Ул. Притыцкого, 106
Пр. Партизанский, 178
|
80
60
60
60
60
60
|31.01
|20:00–2:00
|Пр. Партизанский, 75
Пр. Независимости, 156
Ул. Кальварийская, 25
Ул. Московская, 22
Ул. Орловская, 80
Долгиновский тракт, 160
|60
80
60
60
60
60