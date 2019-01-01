Выросли штрафы за нарушения ПДД

С 1 января базовая величина выросла до Br25,5 и соответственно увеличился размер штрафов за нарушения Правил дорожного движения.

В частности, за превышение установленной скорости движения от 10 до 20 км/ч предусмотрено предупреждение или штраф до 1 БВ, Br25,5 с Нового года.

Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, либо передача управления такому лицу, а равно отказ от прохождения в установленном порядке проверки (освидетельствования) на предмет определения состояния алкогольного опьянения либо состояния, вызванного потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ предусматривает штраф от 50 до 100 БВ (Br1275-2550) и лишение водительских прав на 3 года.

К слову, как сообщили в столичной Госавтоинспекции, с 29 декабря по 1 января было выявлено 39 фактов управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. ГАИ продолжает нести службу в усиленном режиме.

Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления этим средством, а равно передача управления лицу, не имеющему права управления, влечет наложение штрафа в размере от 5 до 20 БВ (Br127,5-510). Те же действия, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения предусматривают штраф от 20 до 50 БВ (Br510-1275) или административный арест до 15 суток.

За предпраздничные и праздничные дни ГАИ Минска установило 64 факта управления автомобилями бесправниками.

Управление транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении либо которое не зарегистрировано в установленном порядке, влечет предупреждение или штраф от 1 до 3 БВ (Br25,5-76,5).

Эксплуатация в дорожном движении транспортного средства без заключения его владельцем договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств предусматривает штраф от 3 до 5 БВ (Br76,5-127,5).

Остановка или стоянка с нарушением ПДД влечет предупреждение или штраф в 1 БВ (Br25,5). Это же нарушение, совершенное повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такое же нарушение, либо неправомерная стоянка транспортного средства на месте, отведенном для стоянки транспортных средств инвалидов, – 2 БВ (Br51).

Управление водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией предусмотрены ремни безопасности, а равно управление мотоциклом, мопедом либо перевозка на них пассажиров без мотошлемов или с незастегнутыми мотошлемами предусматривают предупреждение или штраф до 1 БВ (до Br25,5).

Невыполнение лицом требований дорожных знаков или разметки (за исключением выезда на полосу встречного движения) либо нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, а равно непредоставление лицом, управляющим ТС, преимущества в движении маршрутному ТС, пешеходам, иным участникам дорожного движения грозит предупреждением или штрафом от 1 до 5 БВ (Br25,5-127,5).

Нарушение правил маневрирования либо проезда перекрестков – предупреждением или штрафом от 1 до 5 БВ (Br25,5-127,5).

Нарушение правил обгона либо выезд на полосу встречного движения в случаях, когда это запрещено ПДД, – штрафом от 2 до 10 БВ (Br51-255) с лишением права управления транспортными средствами сроком до одного года или без лишения.

Оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он является, в случаях, когда это запрещено законодательными актами, влечет наложение штрафа в размере от 5 до 25 БВ (Br127,5-637,5) с лишением права управления транспортными средствами сроком до одного года или без лишения.