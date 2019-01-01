Настоятель храма Преображения Господня Гомеля протоиерей Олег Кострома стал победителем конкурса "Батюшка года – 2018", проведенного на территории стран СНГ, сообщает официальный портал Белорусской православной церкви.

О.Кострома возглавляет информационный отдел Гомельской епархии. В 2012 священник участвовал в грантовом конкурсе "Православная инициатива" в 2012 году, став одним из победителей с проектом "Телеканал "Православный Гомель".

Конкурс "Батюшка года" проводил портал "Приходы" на своих страницах во "Вконтакте" и Facebook, при поддержке управделами Московской Патриархии.