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Гомельский священник стал "Батюшкой года – 2018" в СНГ

02.01.2019 13:08 — Разное | Интерфакс  
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Настоятель храма Преображения Господня Гомеля протоиерей Олег Кострома стал победителем конкурса "Батюшка года – 2018", проведенного на территории стран СНГ, сообщает официальный портал Белорусской православной церкви.

О.Кострома возглавляет информационный отдел Гомельской епархии. В 2012 священник участвовал в грантовом конкурсе "Православная инициатива" в 2012 году, став одним из победителей с проектом "Телеканал "Православный Гомель".

Конкурс "Батюшка года" проводил портал "Приходы" на своих страницах во "Вконтакте" и Facebook, при  поддержке управделами Московской Патриархии.

 
Теги: Гомель
 
 
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Настоятель храма Преображения Господня Гомеля протоиерей Олег Кострома стал победителем конкурса "Батюшка года – 2018", проведенного на территории стран СНГ,...
 
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