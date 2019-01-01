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Уже 18: из-под завалов дома в Магнитогорске достали тело 3-летней девочки

02.01.2019 13:25 — Разное | UDF  
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Фото: ТАСС
Спасатели извлекли тело ребенка из-под завалов обрушившегося подъезда дома в Магнитогорске. Это девочка в возрасте трех лет, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

Также обнаружено тело погибшего мужчины. Число жертв выросло до 18.

Напомним, утром 31 декабря в Магнитогорске рухнул подъезд панельного десятиэтажного дома. Предположительно, взорвался газ. Полностью разрушены 25 квартир, еще 10 — частично.

На данный момент известно о двух погибших детях. Еще одного одного ребенка — 11-месячного мальчика — нашли живым спустя сутки после происшествия. Его самолетом отправили в Москву.

 
 
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Спасатели извлекли тело ребенка из-под завалов обрушившегося подъезда дома в Магнитогорске.
 
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