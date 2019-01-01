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Уже 18: из-под завалов дома в Магнитогорске достали тело 3-летней девочки
Фото: ТАСС
Также обнаружено тело погибшего мужчины. Число жертв выросло до 18.
Напомним, утром 31 декабря в Магнитогорске рухнул подъезд панельного десятиэтажного дома. Предположительно, взорвался газ. Полностью разрушены 25 квартир, еще 10 — частично.
На данный момент известно о двух погибших детях. Еще одного одного ребенка — 11-месячного мальчика — нашли живым спустя сутки после происшествия. Его самолетом отправили в Москву.
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Спасатели извлекли тело ребенка из-под завалов обрушившегося подъезда дома в Магнитогорске.
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