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"Так продал или нет?" По обращению Лукашенко белорусы гадали, о чем договорились в Москве

02.01.2019 13:15 — Разное | UDF  
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Фото: tvr.by
Байнет отреагировал на новогоднее обращение главы государства.

Праздничное выступление главы государства многих не оставило равнодушными. Казалось бы, ничего нового Александр Лукашенко не произнес. Он который раз обратил внимание, что «главное, что мы сохранили мирное небо над Беларусью», вспомнил защитников отечества и призвал «укрепить свою государственность». Однако в свете недавних поездок в Москву белорусы пристально вслушивались в слова президента.

«Так продал или нет? Что-то я не пойму», — слушая спич, задавались вопросом комментаторы на дискуссионной площадке talks.by.

«Ну раз заговорил про мирное небо — значит продал!»


«Судя по его словам про укрепление государственности и суверенитета — будет змагацца».


«Думаю, что заранее записали три версии: все хорошо, все плохо и ничего не понятно. Победила третья версия».


Многих удивили слова Лукашенко про войну.

«Освобождение от немецко-фашистских захватчиков — это, безусловно, главное событие и именно об этом надо говорить в начале нового, 2019 года».


«Абы не было вайны! Единственное, чем может похвастаться АГЛ за 25 лет правления, что в Беларуси войны не было, хотя экономика РБ практически такая же, как у воюющей Украины!»


«Четыре мешка картошки — это его личный вклад в борьбу за мир».


«Уже и про поражения речь завел... А год то только начался... Оптимистичненько так...»


«Саша, где мои $ 500?»


«Основной смысл спича: я не ухожу, всех с Новым годом, держитесь... Трудности я вам гарантирую».

 
 
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Байнет отреагировал на новогоднее обращение главы государства.
 
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