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На парковке в Лошице сгорел микроавтобус

02.01.2019 13:06 — Разное | UDF  
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Фото: Денис Шепилов
Сегодня в Минске, на парковке возле дома по адресу Игуменский тракт, 16, сгорел микроавтобус.

По словам очевидца, пожар случился около 10.30. Пожарные приехали в течение пяти минут.

— Сначала я услышал хлопок, как от петарды, но, выглянув в окно, заметил, что горит автомобиль. Очаг пламени начал возгораться из-под капота, — рассказывает Денис.

Как рассказывает очевидец, пламя быстро охватило уже всю машину. Огонь перекинулся на рядом стоящие BMW и Audi.

— Хозяина горящего авто не видел, но похоже, что вышел хозяин BMW. Пожарные сразу тушили стоящие рядом автомобили. Сбили пламя достаточно быстро, но машина выгорела. Пострадавших нет. Машины спереди слегка оплавились, — говорит Денис.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в Минске, на парковке возле дома по адресу Игуменский тракт, 16, сгорел микроавтобус.
 
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