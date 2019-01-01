Антикризисных управляющих будут назначать рандомно?

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В настоящее время управляющие назначаются только судом из числа кандидатур, предложенных лицами, участвующими в деле. В проекте закона, отмечают юристы, речь идет о том, что Белорусская палата антикризисных управляющих должна рандомно определять управляющего из списка утвержденных самой же Палатой. Для определения будет использоваться автоматизированная система.— поясняет юрист адвокатского бюро «РЕВЕРА». —Юрист полагает, что возложение на Белорусскую палату антикризисных управляющих полномочий по определению управляющего в деле о банкротстве приведет к повышению коррупционных проявлений, поскольку отсутствует сторонний орган, который осуществлял бы контроль за работой самой Палаты. А значит, никто не сможет проконтролировать, как Белорусская палата антикризисных управляющих на самом деле проводит процедуру выбора и определения управляющего в каждом конкретном деле. Именно по этой причине в государствах Европы назначение управляющего в деле о банкротстве является исключительно полномочием суда.Кроме того, проект закона о банкротстве предусматривает, что назначенный Белорусской палатой антикризисных управляющих человек не может отказаться от исполнения обязанностей в производстве по делу о банкротстве. Адвокат адвокатского бюро «РЕВЕРА» Андрей Толочко считает такое нововведение нерациональным, поскольку управляющие лишаются возможности эффективно и планомерно реализовать свои полномочия в процедуре банкротства с учетом текущей нагрузки.На данный момент неизвестно, будет ли принят закон о банкротстве в такой редакции, и если да, то когда. Однако отдельные его положения, считают юристы, требуют дополнительного анализа и оценки.