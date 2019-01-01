"Решение было принято 31 декабря, в 16.00"



Фото: TUT.BY

«Правление заседало долго, а потом наступил ад»

«Если кто-то умеет меня слушать, я об этом говорил в интервью с нашими журналистами».

Анатолий Дроздов. Фото: Антон Мотолько, TUT.BY

«За день купили 40 холодильников! Ажиотаж как перед праздниками»

Люди выстроились в очередь в обменники. 2009 год

«Валюты в подвалах у них море, а в банки не успели завезти»

Фото: Радыё Свабода