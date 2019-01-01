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2 января по юго-востоку Беларуси сохранится оранжевый уровень опасности

02.01.2019 12:54 — Разное | UDF  
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Фото: Reuters
2 января в Беларуси ожидается преобладание облачной погоды. По юго-востоку сохранится оранжевый уровень опасности из-за сильного порывистого ветра. Местами ожидается туман и гололед, на дорогах гололедица. Об этом сообщает Белгидромет Минприроды.

В среду, 2 января, на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер юго-западный 5−10 метров в секунду, с порывами до 14 м/с, ночью местами до 15−18 м/с.

На большей части Минской, Могилевской, Гродненской, Гомельской, Витебской и Брестской областей c вероятностью в 70−80% ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, а также слабые туман и гололед, а также гололедица. Температура воздуха будет в пределах от -3 до +3 °C.

В Минске ночью ожидается мокрый снег с дождем, днем — мокрый снег. Ветер юго-западный, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в Минске в течение суток будет в пределах от 0 до +2 °C.

 
Теги: Минск
 
 
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2 января в Беларуси ожидается преобладание облачной погоды.
 
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