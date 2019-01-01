|
Лучшие фильмы кавказского гения Параджанова покажут в Минске за 2,5 рубля
Персональная ретроспектива
Романтическая, национально-колоритная история «гуцульских Ромео и Джульетты» по мотивам новеллы самобытнейшего украинского писателя рубежа XIX и XX веков Михаила Коцюбинского, потрясающая драматизмом событий и судеб, великолепием старинных нарядов и дивных высокогорных пейзажей, таинством полуязыческих ритуалов, экзотическими фольклорными мелодиями и невероятно богатым киноязыком. Авторский мир ленты — волшебный сплав пластики, цвета, музыки и слова — возносит ее в ряд уникальных шедевров мирового кино.
Гран-при на I МКФ в Риме (1965); Золотая медаль на I МКФ в Салониках (1966); Вторая премия и Спецприз Ассоциации кинокритиков Аргентины «за цвет и спецэффекты» на VII МКФ в Мар-дель-Плата (1965); Приз Британской киноакадемии (1966); Спецприз жюри на II ВКФ в Киеве (1966).
Этот фильм — уникальный культурный феномен, образчик радикального киноавангарда. Кинопоэма по материалам биографии и творчества выдающегося армянского поэта Саят-Новы (1712 — 1795), восхищающая изобразительным великолепием каждого кадра, выстроенного по принципу отдельного живописного полотна, и отсылающая зрителей к иному опыту жизни, инобытию, основанному на философии гедонизма. В этом смысле ленту можно назвать аудиовизуальной иконой.
Используя богатую художественную палитру, на основе древней легенды автор создал впечатляющий портрет готового на самопожертвование народа, свободолюбивый дух которого сломить невозможно. Впрочем, снятую после 15-летнего вынужденного бездействия притчу можно воспринять и как свидетельство верности автора своей эстетике, личному ощущению и пониманию кино.
Еще одна кинофреска по расхожему сказочному сюжету о череде испытаний и лишений во имя любви. Принеся литературную драматургию в жертву драматургии пластической, начисто лишив действие характерного для прежних лент высокого, стоического трагизма и, наоборот, снабдив его классическим хеппи-эндом, автор погружает зрителей в пиршество эстетической фантазии, безграничную свободу живописного воображения. Подобно пестрому восточному базару структура нехарактерного для кино повествования объединяет отблески самых неожиданных стилей, манер и культур, ошеломляя, завораживая и восхищая избыточностью прекрасного. Гениальный создатель по сути нового искусства — калейдографа — как бы перелистывает перед нами роскошный альбом своих эстетических возможностей.
Приз «Феликс» Европейской киноакадемии художникам (1988); Призы «Ника» Российской киноакадемии за лучший фильм, режиссеру, оператору, художнику по костюмам (1989); Спецприз жюри на МКФ в Стамбуле (Турция, 1989).
Читайте также
***
29 декабря в приложении «Афиша TUT.BY»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Персональная ретроспектива «Кавказский ракурс: Сергей Параджанов» пройдет в Минске с 5 по 13 января.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)