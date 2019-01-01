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Лучшие фильмы кавказского гения Параджанова покажут в Минске за 2,5 рубля

02.01.2019 14:14 — Разное | Tut.by  
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Персональная ретроспектива «Кавказский ракурс: Сергей Параджанов» будет идти в Минске с 5 по 13 января. Можно не понимать или не любить кинотворчество Параджанова — одного из основателей «новой советской волны». Но познакомиться с его поэтическим калейдографом нужно каждому человеку, который хоть сколько-то ассоциирует себя с кино. Тем более что начать знакомство с гением можно вполне бюджетно — за вход в Музее кино у вас попросят 2 с половиной рубля.

«Тени забытых предков»

Сергей Параджанов, СССР, 1964, 98 минут


Когда: 5 января, в 15.00 и 17.00.

Где: Музей истории белорусского кино (ул. Свердлова, 4).

Сколько: от 2.5 рублей.

Романтическая, национально-колоритная история «гуцульских Ромео и Джульетты» по мотивам новеллы самобытнейшего украинского писателя рубежа XIX и XX веков Михаила Коцюбинского, потрясающая драматизмом событий и судеб, великолепием старинных нарядов и дивных высокогорных пейзажей, таинством полуязыческих ритуалов, экзотическими фольклорными мелодиями и невероятно богатым киноязыком. Авторский мир ленты — волшебный сплав пластики, цвета, музыки и слова — возносит ее в ряд уникальных шедевров мирового кино.

Гран-при на I МКФ в Риме (1965); Золотая медаль на I МКФ в Салониках (1966); Вторая премия и Спецприз Ассоциации кинокритиков Аргентины «за цвет и спецэффекты» на VII МКФ в Мар-дель-Плата (1965); Приз Британской киноакадемии (1966); Спецприз жюри на II ВКФ в Киеве (1966).

«Цвет граната»

Сергей Параджанов, СССР, 1970, 75 минут


Когда: 6 января, в 15.00 и 17.00.

Где: Музей истории белорусского кино (ул. Свердлова, 4).

Сколько: от 2.5 рублей.

Этот фильм — уникальный культурный феномен, образчик радикального киноавангарда. Кинопоэма по материалам биографии и творчества выдающегося армянского поэта Саят-Новы (1712 — 1795), восхищающая изобразительным великолепием каждого кадра, выстроенного по принципу отдельного живописного полотна, и отсылающая зрителей к иному опыту жизни, инобытию, основанному на философии гедонизма. В этом смысле ленту можно назвать аудиовизуальной иконой.

«Легенда о Сурамской крепости»

Сергей Параджанов, СССР, 1984, 82 минут


Когда: 12 января, в 15.00 и 17.00.

Где: Музей истории белорусского кино (ул. Свердлова, 4).

Сколько: от 2.5 рублей.

Используя богатую художественную палитру, на основе древней легенды автор создал впечатляющий портрет готового на самопожертвование народа, свободолюбивый дух которого сломить невозможно. Впрочем, снятую после 15-летнего вынужденного бездействия притчу можно воспринять и как свидетельство верности автора своей эстетике, личному ощущению и пониманию кино.

«Ашик-Кериб»

Сергей Параджанов. СССР, 1988, 73 минут


Когда: 13 января, в 15.00 и 17.00.

Где: Музей истории белорусского кино (ул. Свердлова, 4).

Сколько: от 2.5 рублей.

Еще одна кинофреска по расхожему сказочному сюжету о череде испытаний и лишений во имя любви. Принеся литературную драматургию в жертву драматургии пластической, начисто лишив действие характерного для прежних лент высокого, стоического трагизма и, наоборот, снабдив его классическим хеппи-эндом, автор погружает зрителей в пиршество эстетической фантазии, безграничную свободу живописного воображения. Подобно пестрому восточному базару структура нехарактерного для кино повествования объединяет отблески самых неожиданных стилей, манер и культур, ошеломляя, завораживая и восхищая избыточностью прекрасного. Гениальный создатель по сути нового искусства — калейдографа — как бы перелистывает перед нами роскошный альбом своих эстетических возможностей.

Приз «Феликс» Европейской киноакадемии художникам (1988); Призы «Ника» Российской киноакадемии за лучший фильм, режиссеру, оператору, художнику по костюмам (1989); Спецприз жюри на МКФ в Стамбуле (Турция, 1989).

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***

29 декабря в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить сертификат на 5 посещений в кинотеатры сети Silver Screen. Счастливчикам сертификаты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 4 января.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Персональная ретроспектива «Кавказский ракурс: Сергей Параджанов» пройдет в Минске с 5 по 13 января.
 
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