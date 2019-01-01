Ученые в Антарктике добрались до глубинного подледного озера

Команда из 50 ученых проекта SALSA добралась до подледного озера Мерсер в недрах Антарктики. Об этом пишет ресурс Gizmodo.



Фото: salsa-antarctica.org

Для бурения специалисты использовали специальную установку высокого давления с применением горячей воды. Ученые заявляют, что возможность исследования этого подледного озера «позволит изучить биологический и химический состав одной из наиболее изолированных экосистем на Земле».

Площадь озера составляет около 140 квадратных километров, оно расположено на глубине одного километра. Исследователи предполагают, что смогут обнаружить в озере формы жизни, веками не видящие солнечного света. «Мы не знаем, что найдем там. Это всего лишь второй раз, когда было сделано подобно открытие», — уточнил Джон Приску, биогеохимик Университета штата Монтана и главный научный сотрудник SALSA.

До этого ученым в 2013 году удалось добраться до подледного озера Уилланс. Тогда исследования показали, что в подобных экстремальных условиях «может происходить разнообразная микробная жизнь».