Экспорт продукции ВПК Беларуси составил 1,27 миллиарда долларов

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Такого показателя Госвоенпром, как ожидается, достигнет по итогам 2018 года.

Об этом сообщил глава Госкомвоенпрома Роман Головченко, передает БЕЛТА .

"В непростых условиях нам удалось достичь поступательного движения вперед. Так, с 2004 по 2017 год объем производства промышленной продукции (работ, услуг) организациями, входящими в систему Госкомвоенпрома, увеличился в 5,6 раза", - отметил Головченко.

Напомним, что в ноябре президент поставил ВПК задачу – «стройте планы на будущее с целью увеличения даже не объемов, а денежных поступлений ровно в два раза".

Роман Головченко заявил, что, выполняя поставленную главой государства задачу, комитет по многим образцам и направлениям вышел на полный замкнутый цикл производства перспективных образцов техники. "Сделано достаточно много, но предстоит гораздо больше - перейти на новый этап развития - от фазы стабилизации, планирования и развития к созданию высокотехнологичных образцов вооружений и военной техники. При этом необходимо будет подтянуть и серьезно усилить экспортный вектор", - подчеркнул председатель комитета.

