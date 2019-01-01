ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Экспорт продукции ВПК Беларуси составил 1,27 миллиарда долларов

02.01.2019 15:22 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Экспорт продукции ВПК Беларуси составил 1,27 миллиарда долларов

фото: vpk.gov.by

Такого показателя Госвоенпром, как ожидается, достигнет по итогам 2018 года.

Об этом сообщил глава Госкомвоенпрома Роман Головченко, передает  БЕЛТА.

"В непростых условиях нам удалось достичь поступательного движения вперед. Так, с 2004 по 2017 год объем производства промышленной продукции (работ, услуг) организациями, входящими в систему Госкомвоенпрома, увеличился в 5,6 раза", - отметил Головченко.

Напомним, что в ноябре президент поставил ВПК задачу – «стройте планы на будущее с целью увеличения даже не объемов, а денежных поступлений ровно в два раза". 

Роман Головченко заявил, что, выполняя поставленную главой государства задачу, комитет по многим образцам и направлениям вышел на полный замкнутый цикл производства перспективных образцов техники. "Сделано достаточно много, но предстоит гораздо больше - перейти на новый этап развития - от фазы стабилизации, планирования и развития к созданию высокотехнологичных образцов вооружений и военной техники. При этом необходимо будет подтянуть и серьезно усилить экспортный вектор", - подчеркнул председатель комитета.
 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Такого показателя Госвоенпром, как ожидается, достигнет по итогам 2018 года.
 
Новости дня
Новости разные
 
Криминальные сводки. Какие преступления стали резонансными в ушедшем году?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.01.2019
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
02.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика