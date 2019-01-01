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Саснович победила 4-ю ракетку мира и вышла в четвертьфинал турнира в Брисбене

02.01.2019 15:40 — Разное | Tut.by  
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Белоруска Александра Саснович вышла в четвертьфинал престижного турнира в австралийском Брисбене с призовым фондом 1 миллион долларов.


Фото: Reuters

Во 2-м круге Александра Саснович (№ 30 WTA) в нервном и драматичном поединке взяла верх над 4-й ракеткой мира украинкой Элиной Свитолиной — 6:4, 0:6, 6:3.

Отметим, что год назад белоруска сражалась со Свитолиной в финале турнира в Брисбене. Тогда Саснович, добравшаяся до финала из квалификации и проведшая 8 матчей за 9 дней, не сумела оказать сопротивления сопернице, взяв всего три гейма (2:6, 1:6). И вот теперь взяла реванш у украинки.

 
 
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Белоруска Александра Саснович вышла в четвертьфинал престижного турнира в австралийском Брисбене с призовым фондом 1 миллион долларов.
 
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