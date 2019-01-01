Белорусские водители с 1 апреля смогут помесячно уплачивать дорожный сбор - проект указа

Белорусские владельцы автомобилей с 1 апреля 2019 года смогут самостоятельно выбирать оплачиваемый период участия в дорожном движении. Минимальной срок – 1 месяц, максимальный – 2 года. Это предусмотрено опубликованным на сайте Минфина проектом указа "О платежах за участие в дорожном движении".

В соответствии с указом, госпошлина с физлиц за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении отменяется. Уплата дорожного сбора с физлиц будет "отвязана" от процедуры техосмотра.

В проекте указа отмечается, что соответствующие нормы вступят в силу с 1 апреля 2019 года.

Плата за участие транспортных средств в дорожном движении будет взиматься с физлиц, которые зарегистрировали автомобили и мотоциклы в ГАИ. Ставки платы установят в базовых величинах (сейчас 1 БВ - Br25,5), они будут зависеть от вида транспорта и (или) его разрешенной максимальной массы. Ставка сбора будет зависеть от массы автомобилия и составит в месяц от 0,25 до 0,92 базовых величины (БВ, Br25,5 с 1 января 2019 года). Ставку платы за мотоцикл составит 0,17 БВ в месяц. Владелец автотранспортного средства сможет самостоятельно определять период оплаты с учетом своих планов по использованию автомобиля.

Предусмотрено, что при оплате за период от 12 месяцев к ставке платы применяется понижающий коэффициент 0,8. Для собственников авто - ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов I или II группы к ставке платы предлагается применять понижающий коэффициент 0,5.

Плату надо будет вносить либо до начала участия в дорожном движении либо не позднее последнего числа месяца, в котором транспортное средство участвовало в дорожном движении (с использованием ЕРИП).

Контролировать оплату за участие в дорожном движении будет соответствующая система. За участие в дорожном движении без внесения платы будут взимать ее в двойном размере. Проектом указа также предусмотрена система штрафов за нарушение порядка оплаты сбора.

Для организаций и индивидуальных предпринимателей остается госпошлина за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.

Как сообщалось, переход на уведомительный порядок уплаты дорожного сбора без привязки к процедуре техосмотра предложен правительством летом прошлого года с учетом принципа социальной справедливости. "Таким образом, будет выполнена задача по восстановлению социальной справедливости в отношении тех физлиц, которые используют транспортные средства не круглый год", - отмечал в октябре премьер-министр Сергей Румас.

В настоящее время минимальный оплачиваемый период участия в дорожном движении для физлиц-владельцев автотранспортных средств составляет 1 год. Пошлина уплачивается перед ежегодным техосмотром.