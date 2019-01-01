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Tesla показала процесс сборки Model 3 на видео

02.01.2019 15:24 — Разное | UDF  
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Компания Tesla опубликовала видео, на котором в ускоренном режиме показан процесс производства электрокара Model 3.

На данный момент Tesla предлагает два варианта Model 3, которые комплектуются только одним двигателем. Базовый автомобиль способен ускоряться с места до 100 км/ч за 5,6 секунды, а его максимальная скорость составляет 210 км в час. Запас хода без подзарядки — 354 километра.

Вариант Long Range комплектуется 258-сильным электромотором, позволяющим набирать «сотню» за 5,1 секунды, а его максималка равна 225 км в час. Блок батарей емкостью 80,5 кВтч позволяет проехать без подзарядки до 500 километров.

Всего в неделю Tesla собирает от 5 до 7 тысяч автомобилей Model 3.

 
 
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Компания Tesla опубликовала видео, на котором показано производство электрокара Model 3.
 
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