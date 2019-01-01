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"Белнефтехим" не снизил цены на бензин
Иллюстративное фото
О запланированном снижении перед Новым годом сообщал портал
Однако сегодня АИ-95 по-прежнему стоит 1,54 рубля, АИ-92 — 1,43 рубля.
Ранее председатель «Белнефтехима» Андрей Рыбаков заявлял, что концерн предлагает снизить цены на автомобильное топливо на внутреннем рынке.
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Однако сегодня АИ-95 по-прежнему стоит 1,54 рубля, АИ-92 — 1,43 рубля.
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