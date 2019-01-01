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"Белнефтехим" не снизил цены на бензин

02.01.2019 15:20 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
2 января в Беларуси не произошло снижения цен на бензин и дизельное топливо, пишет Еврорадио.

О запланированном снижении перед Новым годом сообщал портал tut.by. Объявлялось, что дизтопливо подешевеет на 1 копейку, а бензин — на 2 копейки.

Однако сегодня АИ-95 по-прежнему стоит 1,54 рубля, АИ-92 — 1,43 рубля.

Ранее председатель «Белнефтехима» Андрей Рыбаков заявлял, что концерн предлагает снизить цены на автомобильное топливо на внутреннем рынке.

 
 
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Однако сегодня АИ-95 по-прежнему стоит 1,54 рубля, АИ-92 — 1,43 рубля.
 
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