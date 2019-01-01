"Белнефтехим" не снизил цены на бензин

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О запланированном снижении перед Новым годом сообщал портал. Объявлялось, что дизтопливо подешевеет на 1 копейку, а бензин — на 2 копейки.Однако сегодня АИ-95 по-прежнему стоит 1,54 рубля, АИ-92 — 1,43 рубля.Ранее председатель «Белнефтехима»заявлял, что концерн предлагает снизить цены на автомобильное топливо на внутреннем рынке.