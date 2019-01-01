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Праздничный таймлапс: как Минск встречал Новый год-2019
Новости Беларуси. Отгремел Новый год, а фото и видео с праздника все продолжают появляться в соцсетях.
На YouTube-канале BEMS channel в первый день 2019 года
Автор ролика показал праздничную атмосферу и главные елки столицы – на Октябрьской площади, Немиге, у Минск-Арены, а завершается ролик салютом.
В комментариях у создателя ролика спросили, почему получилось так круто. В ответ автор признался, «потому что с любовью».
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Новости Беларуси. Отгремел Новый год, а фото и видео с праздника все продолжают появляться в соцсетях. Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «BEMS channel» ...
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