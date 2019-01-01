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Взрыв маршрутки в Магнитогорске. Что известно

02.01.2019 14:51 — Разное | СТВ  
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Новости России. Данные о погибших после взрыва в жилом доме в Магнитогорске продолжают обновляться. Количество жертв растет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Взрыв маршрутки в Магнитогорске. Что известно

К этому моменту спасатели извлекли тела 18-ти человек. Поиск еще 25-ти продолжается. На некоторое время специалисты вынуждены были приостановить разбор завалов из-за угрозы обрушения стены здания. Утром поисковую операцию возобновили.

Взрыв маршрутки в Магнитогорске. Что известно

Произошедшее в Магнитогорске не связывают с терактом, следов взрывчатки на месте ЧП не найдено. Наиболее вероятной версией считается взрыв бытового газа. 2 января в Челябинской области России день траура.

Взрыв маршрутки в Магнитогорске. Что известно

Также стало известно еще об одном ЧП в Магнитогорске. В центре города взорвалась маршрутка. Как сообщил ряд информационных агентств, взрыв произошел при задержании предполагаемых террористов. Пока неизвестно, связан ли этот случай с обрушением жилого дома.
 
 
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Новости России. Данные о погибших после взрыва в жилом доме в Магнитогорске продолжают обновляться. Количество жертв растет, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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