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Взрыв маршрутки в Магнитогорске. Что известно
Новости России. Данные о погибших после взрыва в жилом доме в Магнитогорске продолжают обновляться. Количество жертв растет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К этому моменту спасатели извлекли тела 18-ти человек. Поиск еще 25-ти продолжается. На некоторое время специалисты вынуждены были
Произошедшее в Магнитогорске не связывают с терактом,
Также стало известно еще об одном ЧП в Магнитогорске. В центре города взорвалась маршрутка. Как сообщил ряд информационных агентств, взрыв произошел при задержании предполагаемых террористов. Пока неизвестно, связан ли этот случай с обрушением жилого дома.
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Новости России. Данные о погибших после взрыва в жилом доме в Магнитогорске продолжают обновляться. Количество жертв растет, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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