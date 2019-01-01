ЛитАфиша_Минск на первую неделю 2019 года

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Минский книжный фестиваль «Город и Книги» приглашает:

2 студзеня (серада) з 10:00 да 17:30 Літаратурны музей Петруся Броўкі (вул. К. Маркса, 30) запрашае дзяцей і дарослых на выставу «Новы год у Броўкі». Вас прыемна здзівяць даўнейшымі елачнымі ўпрыгожваннямі, раскажуць пра іх гісторыю. Навагоднія паштоўкі з розных краін, якія прыходзілі на адрас народнага паэта Петруся Броўкі, а таксама іншых вядомых дзеячоў беларускай культуры, парадуюць вас шырынёй сваёй геаграфіі і вельмі розным дызайнам, які перадае не толькі святочны настрой, але і подых адпаведнага часу. Прадметы мінулай эпохі, уключаныя ў экспазіцыю музея, удзельнічаюць у рэканструкцыі святкавання новага года савецкай сям’ёй. Тэл. для даведак: (017) 327-27-50.

https://vk.com/museum_brovka?w=wall-78354780_661

3 студзеня (чацвер) у 11:00 у бібліятэцы №22 (вул. Яна Чачота, 23) адбудзецца творчая сустрэча з пісьменніцай Кацярынай Хадасевіч-Лісавой. Узрост: 6 — 12 гадоў. Уваход вольны.

4 января (пятница) с 11:00 до 19:00 предлагаем посетить Национальный исторический музей Республики Беларусь (ул. К. Маркса, 12) и поучаствовать в новом книгосборе для буккросинга. В этот раз собирают сказки. В благодарность всем участникам сказочного буккроссинга музей предлагает бесплатное посещение основной экспозиции. Сказки можно приносить в кабинет 20. Акция продлится до 15 января. Как всегда, вы можете приносить и обменивать любые книги. Тел. для справок: +375 17 3274827, +375 17 3274322.

https://www.facebook.com/events/373171773250257/

5 студзеня (субота) а 17:00 у кнігарні “Логвінаў” (Незалежнасці, 37а) адбудзецца аўтограф-сесія пісьменніцы Марыі Мартысевіч.

6 января (воскресенье) в 17:00 и 18:30 детский театр «Какао» представит новогодний интерактивный спектакль-представление по мотивам произведений шведского писателя и иллюстратора Свена Нурдквиста «Рождество в домике Петсона или Механический Дед Мороз» (3+). Зимняя история с настоящим шведским колоритом о новогодних чудесах и добрых делах. С настоящим снегом, праздничной суматохой и увлекательными играми. Запись по тел.: +375 (29) 391 47 11. Место проведения: арт-студия «Дюплекс» (пр-т Дзержинского, 9). Стоимость: 25 руб. — ребенок, 10 руб. — взрослый.

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