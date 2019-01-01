Саснович обыграла четвертую ракетку мира на теннисном турнире в Брисбене

В австралийском Брисбене продолжается турнир с призовым фондом $900 тыс. Во втором круге соревнований встречались белоруска Александра Саснович (30-е место в рейтинге WTA) и четвертая ракетка мира из Украины Элина Свитолина.

Матч получился довольно напряженным. Белоруска захватила лидерство в первой партии, однако во второй у нее случился провал – Саснович проиграла сет «под ноль». Перед решающей партией наша спортсменка решила воспользоваться возможностью проконсультироваться с тренером по поводу своей игры.

После этого Александра Саснович стала действовать на корте более уверенно, а украинка наоборот стала больше ошибаться и нервничать. В итоге белоруска одержала победу над первой сеянной соревнований в трех сетах – 6:4, 0:6, 6:3. Ранее на турнире в Брисбене Саснович также обыграла россиянку Анастасию Потапову (93).

Примечательно, что год назад Саснович и Свитолина встречались в финале этого турнира. Тогда сильнее оказалась украинка.

За выход в полуфинал соревнований в Австралии Александра Саснович поспорит с хорватской теннисисткой Донной Векич (34). Матч предварительно состоится 4 января в утреннее по белорусскому часовому поясу время.