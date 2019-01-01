ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Саснович обыграла четвертую ракетку мира на теннисном турнире в Брисбене

02.01.2019 15:55 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Саснович обыграла четвертую ракетку мира на теннисном турнире в Брисбене
Фото из открытых источников

В австралийском Брисбене продолжается турнир с призовым фондом $900 тыс. Во втором круге соревнований встречались белоруска Александра Саснович (30-е место в рейтинге WTA) и четвертая ракетка мира из Украины Элина Свитолина.

Саснович обыграла четвертую ракетку мира на теннисном турнире в Брисбене Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Китае и встретится с Шараповой

Матч получился довольно напряженным. Белоруска захватила лидерство в первой партии, однако во второй у нее случился провал – Саснович проиграла сет «под ноль». Перед решающей партией наша спортсменка решила воспользоваться возможностью проконсультироваться с тренером по поводу своей игры.

После этого Александра Саснович стала действовать на корте более уверенно, а украинка наоборот стала больше ошибаться и нервничать. В итоге белоруска одержала победу над первой сеянной соревнований в трех сетах – 6:4, 0:6, 6:3. Ранее на турнире в Брисбене Саснович также обыграла россиянку Анастасию Потапову (93).

Примечательно, что год назад Саснович и Свитолина встречались в финале этого турнира. Тогда сильнее оказалась украинка.

За выход в полуфинал соревнований в Австралии Александра Саснович поспорит с хорватской теннисисткой Донной Векич (34). Матч предварительно состоится 4 января в утреннее по белорусскому часовому поясу время.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская теннисистка Александра Саснович выбила из борьбы действующую победительницу турнира в австралийском Брисбене с призовым фондом $900 тыс.
 
Новости дня
Новости разные
 
Реорганизация. В Слуцком райисполкоме появился новый отдел
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.01.2019
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
02.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика