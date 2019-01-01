Сорочанские озера – голубое ожерелье Островетчины – с прилегающими к ним деревнями, хуторами, реками и речушками давно возглавляют список красивейших мест района. Место – уникальнейшее.







Один поток в цепочке



Озера расположены на территории гидрологического заказника республиканского значения «Сорочанские озера». В Сорочанскую группу входят четырнадцать озер, расположенных цепочкой – из-за этой особенности их называют ожерельем. Общая площадь озер – всего 4 квадратных километра, но протяженность – порядка 20 километров.









Баранское, Белое, Туровейское, Кайминское, Тумское, Голодно, Голодзянка, Иодово, Губеза – у каждого свои особенности. Очень маленькое, площадью 1,5 гектара и максимум два метра глубиной Клевье, в котором прекрасно просматривается дно. Зато у Кайминского глубина достигает 23 – 24 метров. Разные по составу воды, каждое имеет свой цвет: одно совсем прозрачное, другое светло-голубое, еще одно – зеленое… это объясняется тем, что озера, хоть и связаны протоками, каждое имеет свой состав воды и уровень минерализации. Максимальный уровень минерализации в озере Кайминском – 400 мл/л. Здесь можно найти значительную часть таблицы Менделеева.









В озерах Кайминском, Губезе, Ёди верхний слой воды быстро теплеет под лучами солнца и насыщен кислородом. Но уже на глубине 5–6 метров его количество резко уменьшается, а на дне он вовсе может отсутствовать. Вода, взятая со дна, чистая и прозрачная, но имеет острый запах водорода и даже летом ее температура не выше 6 градусов.



Ученые особенно любят это место за богатую природу: больше двухсот видов животных, десятка два с половиной из которых занесены в Красную книгу. В принципе, не только на озерах, но и почти повсюду в районе можно увидеть цапель.









Слезы неразделенной любви



О том, почему целая группа озер имеет одно общее и на первый взгляд непонятное название – Сорочанские, существует древняя легенда.



«Давным-давно это было. Пригласил воробей сороку на свидание с предложением о женитьбе. Обрадовалась сорока, перья причесала, принарядилась и полетела к любимому. Но по дороге застала ее гроза с проливным дождем. Не хотела сорока возвращаться и полетела в дождь. А чтобы было легче лететь, стала сбрасывать с пушистого хвоста намокшие перья. Прилетев на место встречи к старому дубу, сорока не застала своего женишка, нашла лишь записочку, где было написано: «Настоящие воробьи на сороках не женятся». Расплакалась сорока – и наплакала по воробью целое озеро, которое поныне так и называется – Воробьи. А там, где она роняла намокшие перья, появились остальные озера. С тех пор хвост у сороки совсем худенький, а озера эти стали называться Сорочанскими, с одной вытекающей из них речкой – Сорочанкой».









Сорочанка река берет свое начало в озере Тумском, протекает по заболоченным местам, среди леса и впадает в Вилию.



Тет-а-тет с природой



Рыбалка на Сорочанских озерах может получиться одной из самых увлекательных: поймать щуку, леща, густеру, уклейку, жереха, толстолобика, карася, амура, язь, плотву и еще с десяток разных видов рыб в этих водах не составит труда. Это настоящий рай для любителей посидеть с удочкой на берегу или «бросить якорь» посреди мягкой тишины озера.



Не обходят озера стороной и любители активного отдыха. Одно удовольствие пробираться по узким лесным тропинкам и размякшим после дождя дорожкам, перегороженным упавшими замшелыми деревьями, отправляться на велопрогулки и в пешие походы по нетронутым рукой человека местам, останавливаться на недолгие привалы с костром и легким перекусом под пение невидимых птиц, взбираться на отвесные берега, которые открывают восхищенному взгляду потрясающую картину первозданной красоты «бусин» Сорочанского ожерелья…









Любителям тихого и культурного отдыха свои услуги предоставляют расположенные в озерной зоне агроусадьбы. Каждая из них в обязательном порядке включает в перечень услуг знакомство с Сорочей – от купания и катания на лодке до похода за ягодами-грибами и экскурсий.















Для «дикарей», приезжающих всего лишь на часок, по берегам озер, наиболее для этого подходящих, оборудованы кострища и спуски в воду, установлены беседки и скамейки. Кайминское – одно из излюбленных для такого вида отдыха.











Ольховка: фабричная деревня



Недалеко от Сорочанчских озер расположилась деревня Ольховка, которая в свое время очень быстро выросла до поселка. Это случилось в 1930 годах, когда здесь началось строительство картонной фабрики. И сразу в разы увеличилось количество ее жителей, активно возводились дома, появилась средняя школа…



Уже через два года после начала строительства свет увидела первая продукция новой фабрики – бурый картон, который изготавливался из еловой древесины. Лес для переработки сплавляли по реке, готовую продукцию на лошадях перевозили на железнодорожную станцию Гудогай за десятки километров.



Ольховский картон был двух видов – толстый и тонкий. Первый шел на переплеты для книг, упаковочные коробки, а второй применялся в обувной промышленности.



Во времена СССР здесь было налажено производство клеевой ленты на бумажной основе – предшественницы скотча.



Сейчас предприятие является производственной площадкой филиала «Белкартон» ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои».



Для нужд картонной фабрики на реке было создано водохранилище – сегодня любимое место отдыха местных жителей. Ольховское водохранилище с тремя небольшими островами расположено на территории заказника «Сорочанские озера» и прельщает любителей порыбачить большим количеством рыбы.











Еще одним своего рода «промышленным центром» этого края была деревня Воробьи. Здесь располагался кирпичный завод. Правда, на нем давно не кипит работа. Лишь остатки строений напоминают о том, что более полувека здесь ежедневно производили тонны красного кирпича, который на ура раскупался далеко за пределами Островецкого района. Его поставляли в Ошмяны, Гродно, Сморгонь, Мядель…











Известный миру Свояк



Короткая, но очень яркая жизнь белорусского патриота, писателя, поэта, философа, просветителя, священника Казимира Свояка (настоящее имя – Казимир Степович) давно интересует исследователей и вдохновляет поэтов. Друзей и последователей Свояка становится все больше.



В его родном доме в деревне Барани в 2010 году в дни празднования 120-летия со дня рождения земляка, открыли музей Свояка.



После окончания школы Казимир жил в Вильно, в 1908 году поступил в Петербургскую духовную семинарию, а в 1915 получил сан ксендза. Служил сначала в костеле в Камаях. А затем в Клющанах, недалеко от родных мест. В сане священнослужителя Казимир Свояк всячески поддерживал белорусскую культуру. 21 ноября 1915 года даже произнес первую в истории своего прихода проповедь на белорусском языке. Его усилиями в округе были открыты семь школ, в том числе в отцовском доме в деревне Барани. Параллельно он открыл курсы по подготовке учителей, нередко за собственные деньги приобретал учебники. В Клющанах работала народная библиотека, проходили концерты и театральные представления, в том числе по пьесам, написанным Степовичем.



Все это удалось сделать буквально за год, а в 1916-м ксендза перевели на Белосточчину. Там продолжилась его литературная деятельность: Казимир Свояк публиковался на страницах белорусскоязычных изданий, выходили его сборники.



Каждый год в доме-музее в Баранях собираются те кто сохранил в своем сердце гордость за известного сына своей земли. Творчество Казимира Свояка вошло в историю белорусской литературы.









