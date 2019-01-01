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Как будем платить дорожный налог? В Беларуси подготовили проект указа
Изменение механизма уплаты
От 0,25 базовой в месяц
Согласно проекту указа, госпошлину для физлиц предлагается упразднить, а вместо нее ввести плату за участие транспортных средств в дорожном движении. Ее плательщиками будут признаваться физлица, зарегистрировавшие транспортные средства в ГАИ.
Плата за участие транспортных средств в дорожном движении может прийти на смену госпошлине с 1 апреля 2019 года.
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В Беларуси для физлиц могут отменить госпошлину за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.
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