Как будем платить дорожный налог? В Беларуси подготовили проект указа

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Изменение механизма уплаты транспортного налога в Беларуси обсуждалось на протяжении второй половины 2018 года. Как отметил в конце октября в передаче «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1» заместитель премьер-министра Александр Турчин, водители смогут выбирать, за какой срок им платить пошлину.

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Согласно проекту указа, госпошлину для физлиц предлагается упразднить, а вместо нее ввести плату за участие транспортных средств в дорожном движении. Ее плательщиками будут признаваться физлица, зарегистрировавшие транспортные средства в ГАИ.

Плата за участие транспортных средств в дорожном движении может прийти на смену госпошлине с 1 апреля 2019 года.



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