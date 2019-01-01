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Как будем платить дорожный налог? В Беларуси подготовили проект указа

02.01.2019 16:56 — Разное | Myfin  
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Как будем платить дорожный налог? В Беларуси подготовили проект указа
Фото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Изменение механизма уплаты транспортного налога в Беларуси обсуждалось на протяжении второй половины 2018 года. Как отметил в конце октября в передаче «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1» заместитель премьер-министра Александр Турчин, водители смогут выбирать, за какой срок им платить пошлину.

От 0,25 базовой в месяц

Согласно проекту указа, госпошлину для физлиц предлагается упразднить, а вместо нее ввести плату за участие транспортных средств в дорожном движении. Ее плательщиками будут признаваться физлица, зарегистрировавшие транспортные средства в ГАИ.

Плата за участие транспортных средств в дорожном движении может прийти на смену госпошлине с 1 апреля 2019 года.
Как будем платить дорожный налог? В Беларуси подготовили проект указа
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Ставки платы планируется установить в базовых величинах. Напомним, с 1 января 2019 года базовая величина в Беларуси равна 25,5 рублям.

 
 
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В Беларуси для физлиц могут отменить госпошлину за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.
 
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