27 человек пострадали от салютов и петард в новогодние праздники в Беларуси

27 человек пострадали из-за неосторожного обращения с пиротехникой 31 декабря и 1 января в Беларуси, пишет БЕЛТА .

В частности, как сообщил начальник управления охраны правопорядка главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Дмитрий КУРЬЯН, два человека получили травмы 31 декабря, остальные 25 – 1 января. При этом больше всего подобных несчастных случаев зафиксировано в Гомельской области – 7.

К счастью, никто из пострадавших не получил серьезных травм. В большинстве случаев медиками были зафиксированы рваные раны пальцев кисти, травматические повреждения фаланг, термические повреждения груди, ушибы лица.