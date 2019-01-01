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27 человек пострадали от салютов и петард в новогодние праздники в Беларуси

02.01.2019 17:18 — Разное | Аргументы и факты  
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27 человек пострадали от салютов и петард в новогодние праздники в Беларуси
Фото из открытых источников

27 человек пострадали из-за неосторожного обращения с пиротехникой 31 декабря и 1 января в Беларуси, пишет БЕЛТА.

27 человек пострадали от салютов и петард в новогодние праздники в Беларуси Торжество с огоньком. Как запустить салют, не нарушая общественный порядок?

В частности, как сообщил начальник управления охраны правопорядка главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Дмитрий КУРЬЯН, два человека получили травмы 31 декабря, остальные 25 – 1 января. При этом больше всего подобных несчастных случаев зафиксировано в Гомельской области – 7.

К счастью, никто из пострадавших не получил серьезных травм. В большинстве случаев медиками были зафиксированы рваные раны пальцев кисти, травматические повреждения фаланг, термические повреждения груди, ушибы лица.

 
 
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