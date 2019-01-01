Министерство информации Республики Беларусь совместно с Министерством образования Республики Беларусь в рамках 26-й Минской международной книжной выставки-ярмарки проводят республиканскую акцию «Пишем книгу вместе. Какой мы хотим видеть нашу Беларусь через 10 лет».
Учащимся и студентам предлагается в десяти предложениях представить, какой будет наша страна через 10 лет. Свои работы (с приложением собственного фото) необходимо присылать на электронную почту Министерства информации
По итогам проведения акции планируется издание книги (бумажной или электронной), в которую войдут наиболее интересные работы. Авторы наиболее интересных и ярких текстов будут награждены во время проведения Минской международной книжной выставки-ярмарки, которая пройдёт с 6 по 10 февраля на площадях административного комплекса по проспекту Победителей, 14.