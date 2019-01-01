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Молодежь может принять участие в конкурсе "Пишем книгу вместе"

02.01.2019 17:17 — Разное | Аргументы и факты  
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Молодежь может принять участие в конкурсе "Пишем книгу вместе"
Фото из открытых источников

Министерство информации Республики Беларусь совместно с Министерством образования Республики Беларусь в рамках 26-й Минской международной книжной выставки-ярмарки проводят республиканскую акцию «Пишем книгу вместе. Какой мы хотим видеть нашу Беларусь через 10 лет».

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Учащимся и студентам предлагается в десяти предложениях представить, какой будет наша страна через 10 лет. Свои работы (с приложением собственного фото) необходимо присылать на электронную почту Министерства информации uid@mininform.gov.by с пометкой «Пишем книгу вместе».

По итогам проведения акции планируется издание книги (бумажной или электронной), в которую войдут наиболее интересные работы. Авторы наиболее интересных и ярких текстов будут награждены во время проведения Минской международной книжной выставки-ярмарки, которая пройдёт с 6 по 10 февраля на площадях административного комплекса по проспекту Победителей, 14.

 
 
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Учащимся и студентам предлагается в десяти предложениях представить, какой будет наша страна через 10 лет.
 
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