Министерство информации Республики Беларусь совместно с Министерством образования Республики Беларусь в рамках 26-й Минской международной книжной выставки-ярмарки проводят республиканскую акцию «Пишем книгу вместе. Какой мы хотим видеть нашу Беларусь через 10 лет».

Учащимся и студентам предлагается в десяти предложениях представить, какой будет наша страна через 10 лет. Свои работы (с приложением собственного фото) необходимо присылать на электронную почту Министерства информации uid@mininform.gov.by с пометкой «Пишем книгу вместе».

По итогам проведения акции планируется издание книги (бумажной или электронной), в которую войдут наиболее интересные работы. Авторы наиболее интересных и ярких текстов будут награждены во время проведения Минской международной книжной выставки-ярмарки, которая пройдёт с 6 по 10 февраля на площадях административного комплекса по проспекту Победителей, 14.