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Житель Лунинецкого района поджег из мести дом односельчанина

02.01.2019 17:08 — Разное | Аргументы и факты  
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Житель Лунинецкого района поджег из мести дом односельчанина
Фото из открытых источников

Преступление 34-летний житель Лунинецкого района совершил ночью. Он закрыл входную дверь соседского дома на замок, после чего поджег чердак, сообщил официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий ИВАНЮК.

Хозяин дома сумел выбраться наружу и вызывать спасателей. Сотрудники МЧС потушили огонь.

Оперативники выяснили причину пожара и задержали подозреваемого. В отношении него возбуждено уголовное дело. 

Следователи проводят неотложные следственные действия, назначен ряд экспертных исследований. 

Житель Лунинецкого района поджег из мести дом односельчанина
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Подозреваемый рассказал, что мстил хозяину дома за обвинение в краже продуктов.
 
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