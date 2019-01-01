Появился список домов Могилева, которые ждет реконструкция в 2019 году. Он почти весь - прошлогодний

В горисполкоме назвали дома, которые ждет реконструкция в 2019 году, сообщает ИА «Могилевские ведомости». Домов всего четыре, причем три из них — из прошлогоднего списка .

Адреса домов, которые должны отреконструировать в 2019 году:

— переулок 2-ой Крутой, 3;

— улица Автозаводская, 28;

— улица Ленинская, 50а;

— улица Челюскинцев, 185.

Новый списке — дом на улице Ленинской. В прошлом году список состоял из 10 пунктов.