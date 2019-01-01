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Появился список домов Могилева, которые ждет реконструкция в 2019 году. Он почти весь - прошлогодний
В горисполкоме назвали дома, которые ждет реконструкция в 2019 году,
Адреса домов, которые должны отреконструировать в 2019 году:
— переулок 2-ой Крутой, 3;
— улица Автозаводская, 28;
— улица Ленинская, 50а;
— улица Челюскинцев, 185.
Новый списке — дом на улице Ленинской. В прошлом году список состоял из 10 пунктов.
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Появился список домов Могилева, которые ждет реконструкция в 2019 году. Он почти весь - прошлогодний
75% списка - адреса из прошлогоднего плана.
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