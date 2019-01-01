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Правительство установило таксовую стоимость на древесину на корню

02.01.2019 16:57 — Разное | Интерфакс  
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Правительство Беларуси своим постановлением N976 установило таксовую стоимость на древесину основных лесных пород, отпускаемую на корню, в 2019 году, сообщила пресс-служба Совмина.

Согласно документу, такса первого разряда за 1 плотный куб.м крупной деловой древесины без коры для сосны и лиственницы составляет Br21,48, березы (кроме березы карельской) - Br7,10, дуба, ясеня и клена - Br74,28.

Как пояснили в пресс-службе, таксы - своеобразная плата за выращивание древесины. Они предназначены для возмещения затрат лесного хозяйства на воспроизводство, охрану и защиту лесов. Стоимость древесины, отпускаемой на корню, определяется согласно размеру такс (с 1-го по 5-й разряд) в зависимости от категории качества (крупная, средняя, мелкая, дровяная), а также пород (сосна, ель, береза, дуб, ольха серая).

 
 
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Правительство Беларуси своим постановлением N976 установило таксовую стоимость на древесину основных лесных пород, отпускаемую на корню, в 2019 году, сообщила...
 
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